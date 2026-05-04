Vitória volta a encerrar rodada no G-9 do Brasileirão após 13 anos

Após golear o Coritiba por 4 a 1 no último sábado, 2, no Barradão, o Esporte Clube Vitória finalizou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na 9ª posição da classificação. O Leão não conseguia uma colocação tão boa há 13 anos.

A última edição do Brasileirão em que o Vitória alcançou a nona colocação foi em 2013, ano histórico no qual o Rubro-Negro fez sua melhor campanha na história dos pontos corridos e finalizou na 5ª posição, com 59 pontos.

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Depois daquele ano, o Leão participou da Série A em outras seis oportunidades (2014, 2016, 2017, 2018, 2024 e 2025), sem nunca ter terminado uma rodada entre os nove primeiros colocados. As exceções são as rodadas de abertura em cada edição.

Jair Ventura elogia performance

Mesmo após o impacto emocional envolvendo as polêmicas de arbitragem e punições do STJD, o Vitória entregou grande atuação contra o Coritiba. A performance da equipe em mais um jogo do Brasileirão foi elogiada pelo técnico Jair Ventura.

"Muito bom conciliar performance com resultado. É prazeroso vencer assim. Feliz. Foram muitos fatores, maturidade, concentração, conseguimos uma vitória maiúscula contra o quarto melhor visitante da Série A. Neutralizamos as armas fortes deles e fizemos um grande jogo", celebrou Jair.

| Foto: João Grassi

Sequência

A próxima partida do Vitória pelo Campeonato Brasileiro será no sábado, 9, às 18h, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra joga na quarta-feira, 6, às 21h30, com o Ceará, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.