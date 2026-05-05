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POLÊMICA

Robinho reage contra Neymar e promete levar caso do filho adiante

Ex-jogador se indigna com episódio e cobra medidas do Santos

Téo Mazzoni
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Robinho se revolta com Neymar após caso com o filho
Robinho se revolta com Neymar após caso com o filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preso em Limeira após condenação por estupro, o ex-jogador Robinho foi informado por seus advogados sobre o desentendimento envolvendo seu filho, Robinho Jr, e o craque do Santos, Neymar.

Indignado com a situação, ele entende que um simples pedido de desculpas não é suficiente e pretende levar o caso adiante, segundo informações do jornalista Lucas Musetti, do UOL.

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Na segunda-feira, 4, o camisa 10 do Santos teve a oportunidade de conversar com Robinho Jr durante a concentração da equipe, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, antes do duelo contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, marcado para terça-feira, 5, às 21h30.

Na ocasião, Neymar admitiu ter se excedido e pediu desculpas — prontamente aceitas pelo jovem, embora o pai não tenha concordado com o desfecho, ainda de acordo com o UOL.

A família de Robinho Jr afirma que o atacantefoi agredido e solicita a disponibilização das imagens do ocorrido, um pedido público de desculpas por parte de Neymar e uma reunião para discutir a possível rescisão contratual, atualmente válida até dezembro de 2031.

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Neymar reconhece que exagerou, mas sustenta que se tratou de um “tapa normal no futebol”. O episódio teria ocorrido após um lance em que Robinho Jr passou pelo jogador, mas não conseguiu concluir em gol. Na sequência, Neymar provocou, e o jovem respondeu: “Te deixei no chão”.

O estafe de Neymar não se manifestou oficialmente sobre o caso. Até o momento, a notificação da família de Robinho Jr foi encaminhada apenas ao Santos, que abriu um procedimento de sindicância para apurar os fatos.

"O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé", publicou o Santos em nota.

Prometeu cuidar

Antes das discussões, a relação entre Neymar e Robinho Jr era o completo oposto: Robinho Jr era o "protegido" de Neymar no clube, por ser filho de um amigo do jogador.

Em 2010, Neymar e Robinho (pai) jogaram juntos no Santos, vencendo o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, além de serem contemporâneos na Seleção Brasileira.

Neymar chegou a publicar em suas redes sociais uma mensagem de carinho, dizendo que "teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você". Quando voltou ao Santos, por outro lado, foi a vez de Robinho Jr de comemorar a chegada do então ídolo.

"Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o Neymar voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol!", escreveu.

"Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento,bem vindo de volta ney! Ansioso para te encontrar nos gramados", completou, um ano antes de subir para o time titular ao lado de Neymar.

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