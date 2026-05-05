Como estão os brasileiros na Sul-Americana? Saiba tudo sobre a rodada

O Bahia caiu na pré-Libertadores, ficando de fora da Liberta e da Sul-Americana. O Vitória, por sua vez, não chegou até a zona de classificação para a Sula na tabela do Brasileirão. O torneio, no entanto, continua vivíssimo - e os brasileiros estão representando bem.

A quarta rodada da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira, 5, e coloca os sete clubes brasileiros vivos no torneio em situações bem diferentes na briga por classificação. Com jogos até quinta, a rodada pode encaminhar vagas ou complicar de vez a vida de alguns times.

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No Grupo B, o Atlético Mineiro vive cenário crítico. O time é o lanterna, com apenas três pontos, atrás de Cienciano (7) e Juventud (4). O confronto desta terça, 5, às 19h, contra o Juventud, é praticamente decisivo, já que uma derrota pode deixar o Galo muito distante da classificação.

Já no Grupo C, o São Paulo lidera com sete pontos e encara o vice-líder O'Higgins, algoz do Bahia, que tem seis. O duelo direto no Chile, na quinta, 7, às 19h, vale a ponta isolada e pode deixar o Tricolor muito próximo da vaga nas oitavas.

A situação do Santos é uma das mais delicadas. Lanterna do Grupo D com dois pontos e sem vencer, o time enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça, 5, às 21h30, fora de casa, vivendo uma angústia onde tropeço pode praticamente inviabilizar a classificação.

No Grupo E, o Botafogo lidera com sete pontos e recebe o Racing Club, na quarta, 6, às 21h30. Uma vitória no Nilton Santos pode encaminhar a vaga antecipada para o mata-mata.

Já o Grêmio aparece como vice-líder do Grupo F, com quatro pontos, atrás do Montevideo City Torque. O confronto contra o Deportivo Riestra, também com quatro, nesta terça, 5, às 19h, na Argentina, é direto na briga pela classificação.

No Grupo G, o Vasco da Gama vive o grupo mais equilibrado. Líder ao lado de Olimpia e Audax Italiano, todos com quatro pontos, o Cruz-Maltino encara justamente o Audax, fora de casa, na quarta, 6, às 19h.

Fechando os brasileiros, o Red Bull Bragantino é o terceiro do Grupo H, com três pontos. O líder River Plate tem sete, seguido pelo Carabobo, com seis. O duelo contra o Blooming, na quinta, 7, às 21h30, na Bolívia, então, é crucial para seguir vivo na competição.

O que está em jogo

Na fase de grupos da Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança direto às oitavas, enquanto o segundo colocado disputa playoffs contra times vindos da Libertadores.

Assim, cada rodada pesa muito, e essa quarta pode começar a definir quem segue sonhando e quem vai ficar pelo caminho.