Ceni corta Dell do banco do Bahia pela 4ª vez nos últimos 5 jogos

Após um início de destaque na atual temporada, a jovem joia da base, Dell, vive um momento de baixa no Esporte Clube Bahia sob o comando do técnico Rogério Ceni. Nos últimos cinco jogos, o atacante foi cortado do banco de reservas em quatro oportunidades, mesmo após ser relacionado para as partidas.





No último domingo, 3, contra o São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o “Haaland do Sertão” chegou a integrar a lista final de relacionados, mas não figurou entre os suplentes no banco de reservas. O mesmo cenário se repetiu nos confrontos diante de Remo, Flamengo e Mirassol.





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Já na partida anterior, contra o Santos, pela Série A, Dell sequer foi relacionado, ficando fora do empate por 2 a 2. A última vez que o jovem entrou em campo foi há cerca de um mês, quando atuou por quatro minutos na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.





Dell em campo contra o Palmeiras | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Confira a sequência:

São Paulo x Bahia — relacionado, mas cortado do banco

Bahia x Santos — fora da relação

Bahia x Remo — relacionado, mas cortado do banco

Flamengo x Bahia — relacionado, mas cortado do banco

Mirassol x Bahia — relacionado, mas cortado do banco

O atacante de 17 anos atravessa um período de baixa utilização no elenco principal, o que contrasta com declarações anteriores de Rogério Ceni. O treinador havia apontado a base como o “maior reforço” do clube na temporada, indicando que o jovem estava entre os nomes com potencial para ganhar espaço.





Apesar disso, o “Haaland do Sertão” soma apenas 83 minutos em campo nas principais competições disputadas pelo Bahia em 2026 — Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil —, número que não chega a completar uma partida inteira.





Mesmo diante da fase irregular dos atacantes Willian José e Everaldo, Dell segue com poucas oportunidades no time principal após o fim do Campeonato Baiano.