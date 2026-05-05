Caio Alexandre vai desfalcar o Bahia até pouco antes da Copa do Mundo

O Esporte Clube Bahia terá um problema importante para a sequência da temporada. O volante Caio Alexandre está fora dos próximos compromissos do Esquadrão por conta de uma lesão muscular na coxa. No último domingo, 3, ele foi vetado da partida contra o São Paulo pelo departamento médico.





O camisa 8 é desfalque confirmado para o duelo deste sábado, 9, contra o Cruzeiro, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, conforme informações obtidas pelo A TARDE. A ausência, no entanto, não se limita a esta partida.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a apuração, Caio Alexandre também vai ficar fora dos jogos seguintes, incluindo o confronto de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, contra o Remo, marcado para a próxima quarta-feira, 13. Internamente, o Bahia trabalha com a previsão de retorno do atleta apenas próximo à pausa do calendário para a Copa do Mundo.





Com isso, a tendência é que o volante volte a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni somente nos jogos contra o Coritiba, no dia 25 de maio, ou diante do Botafogo, no dia 30, último compromisso do Bahia antes da paralisação do futebol brasileiro para o Mundial da FIFA.





Em 2026, essa já é mais uma ausência por questões físicas. No fim de fevereiro, Caio Alexandre deixou a semifinal do Campeonato Baiano contra a Juazeirense após sentir um incômodo no adutor da coxa direita. Na ocasião, o volante desfalcou o Bahia na final contra o Vitória e também no BaVi seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, permanecendo pouco mais de duas semanas afastado.





O histórico recente de lesões, inclusive, não se restringe à atual temporada e, na verdade, está diretamente atrelado a uma contusão sofrida no ano passado. Em 2025, o meio-campista sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, que o afastou dos gramados por cerca de três meses. Desde então, o jogador tenta retomar o melhor condicionamento físico e manter o nível de desempenho apresentado antes do problema.