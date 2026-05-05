Próximo adversário do Bahia, Cruzeiro perde dois titulares para o jogo

O próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, sofreu duas baixas importantes para o confronto deste sábado, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 15ª rodada da competição.





Para o duelo, o técnico Arthur Jorge não poderá contar com dois titulares: o atacante Keny Arroyo e o lateral-esquerdo Kaiki. Os jogadores foram expulsos na rodada passada, no clássico contra o Atlético-MG, e cumprem suspensão automática diante do Esquadrão.





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Ambos são peças importantes na equipe mineira. Em 2026, Kaiki soma 25 jogos pela Raposa, com três assistências e atuações de destaque — desempenho que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira. Já Arroyo também acumula 25 partidas, com seis participações diretas em gols: três gols marcados e três assistências.





Além dos desfalques do adversário, o Bahia chega com outra vantagem: a semana livre de preparação. A equipe comandada por Rogério Ceni não teve compromissos no período, o que permite foco na recuperação física dos atletas e em ajustes de desempenho, visando retomar o caminho dos triunfos após uma sequência de quatro jogos sem vencer. Já a Raposa terá um compromisso importante pela Libertadores.

De olho na partida contra a Universidad Católica, nesta quarta-feira, 6, às 23h, o Cruzeiro deve ir a campo com o que tem de melhor à disposição de Arthur Jorge, buscando assumir a liderança do Grupo D antes de enfrentar o Bahia pelo Brasileirão.





Juba x Kaiki por vaga na Seleção adiado

O confronto entre Bahia e Cruzeiro também reservaria um duelo particular de olho na Seleção Brasileira: Luciano Juba x Kaiki. Destaques em suas equipes, ambos disputam espaço na lista final de convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

Na convocação mais recente, porém, o jogador do Cruzeiro levou vantagem. Em março, Kaiki foi chamado para substituir o lateral-esquerdo Alex Sandro, cortado por lesão. Já o atleta do Bahia figurou apenas na pré-lista.

Agora, com a divulgação da lista final prevista para o dia 18 de maio, Luciano Juba terá uma oportunidade importante de somar pontos na disputa — ainda que sem o confronto direto em campo, já que Kaiki não estará à disposição para o jogo deste sábado.