Bahia SAF: balanço de 3 anos, títulos, dívidas e planos do Grupo City

O Esporte Clube Bahia vive, em 2026, um dos períodos mais consistentes de sua história recente. Três anos após a oficialização da SAF e a entrada no Grupo City, o clube colhe resultados dentro e fora de campo que refletem uma transformação estrutural profunda.





Firmada em 4 de maio de 2023, a parceria marcou o início de um processo de reestruturação que teve como ponto de partida o saneamento financeiro. Em menos de um ano, mais de 85% da dívida histórica foi quitada, encerrando passivos acumulados ao longo de décadas e devolvendo ao Bahia capacidade de investimento e planejamento a longo prazo.

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No aspecto esportivo, a evolução ocorreu de forma gradual. Em 2023, primeiro ano da nova gestão, o clube viveu um período de transição, mas ainda assim conquistou o Campeonato Baiano e garantiu permanência na Série A. Já em 2024, o time apresentou maior estabilidade no Campeonato Brasileiro, com desempenho competitivo mais consistente.

O salto mais significativo veio a partir de 2025. Na temporada passada, o Bahia encerrou um jejum superior a 30 anos ao retornar a Copa Libertadores da América, consolidando sua retomada no cenário nacional. A temporada também ficou marcada pela conquista simultânea do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste — feito que não acontecia há 24 anos — além de tornar o clube o maior campeão do Nordestão, com cinco títulos.





A sequência de crescimento foi mantida em 2026. O Esquadrão garantiu presença na Libertadores pelo segundo ano consecutivo, algo inédito em sua história, e ampliou para cinco o número total de participações na competição, consolidando-se como o clube nordestino com mais presenças no torneio continental, mesmo que tenha sofrido uma eliminção precoce no torneio. No cenário estadual, confirmou a hegemonia ao conquistar o bicampeonato baiano, chegando ao 52º título.





Paralelamente ao desempenho em campo, o Bahia também passou por uma mudança significativa em seu posicionamento no mercado. O clube passou a realizar contratações mais robustas, equilibrando atletas experientes e jovens promessas, em linha com a estratégia global do CFG.





A base também se tornou um dos pilares do projeto. Com ampliação da rede de observação e recrutamento em todo o país, o clube passou a figurar entre os principais do Brasil no scouting de jovens talentos. O impacto já aparece em números: houve crescimento de 450% nas convocações para seleções brasileiras de base nos últimos três anos. Em 2026, inclusive, atletas formados no clube tiveram participação relevante na conquista do título estadual.

A estrutura física acompanha esse avanço. O Centro de Treinamento Evaristo de Macedo passou por modernizações, enquanto o novo Centro de Formação de Atletas (CFA), em construção em Camaçari, surge como o principal projeto para o futuro. O complexo contará com 12 campos, incluindo um miniestádio para mil pessoas, além de integrar futebol profissional, base e feminino em um único espaço.





No futebol feminino, o crescimento também é evidente. As Mulheres de Aço acumulam seis títulos estaduais consecutivos e vêm ampliando sua competitividade nacional. Em 2024, conquistaram a Série A2 do Campeonato Brasileiro e, em 2025, alcançaram as quartas de final da Série A1, tornando-se o primeiro clube nordestino a atingir essa fase. A equipe ainda foi semifinalista da Copa do Brasil e segue competitiva na elite nacional em 2026, além de registrar convocações frequentes para seleções.





Fora das quatro linhas, o clube também ampliou sua presença institucional e comercial. O Bahia atingiu a marca de 75 mil sócios, recorde de sua história, e registrou crescimento superior a 30% em visibilidade na mídia nacional. A expansão incluiu a inauguração de uma loja conceito com bar temático e a interiorização de pontos de venda.





Novas iniciativas também reforçaram o relacionamento com a torcida, como a plataforma Mundo Bahia e a TV Bahia+, voltadas à produção de conteúdo e experiências exclusivas. Parcerias comerciais, como o acordo com a PUMA, contribuíram para fortalecer a marca do clube.





O Bahia também avançou em pautas sociais. Em 2025, tornou-se o primeiro clube brasileiro a firmar parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) voltada à promoção da masculinidade positiva.





Para o CEO Raul Aguirre, o momento é de reconhecimento dos avanços, mas também de atenção aos próximos desafios:

“Comemoramos 3 anos de muita luta, muitos triunfos e também expectativas cumpridas. Ao mesmo tempo encaramos com serenidade as demandas cada vez maiores impostas até pelo que foi alcançado. A todos e cada um dos nossos colaboradores o agradecimento e o apreço pela jornada, e o convite a continuarmos a escrever a história do nosso clube com entusiasmo e orgulho”.