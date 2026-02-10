Menu
DISPUTA POR TALENTOS

Bahia monta “exército” de olheiros para brigar com gigantes na base

Clube amplia captação no Nordeste e no Brasil para disputar talentos com rivais do Sudeste.

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/02/2026 - 9:11 h

Estratégia envolve mapeamento regional para evitar perda de joias ao Sudeste
O Bahia quer ter a melhor base do Brasil — não como um sonho, mas como um objetivo. Para isso, porém, precisará competir com gigantes do futebol brasileiro na busca pelo topo. Essa disputa não será apenas em âmbito nacional, mas também estadual e regional.

O Portal A TARDE apurou que o clube tem como prioridade a formação de atletas baianos, mas também trabalha com o foco de captar talentos de todas as regiões do país. Dessa forma, o Esquadrão terá de enfrentar equipes que investem quase o dobro do que o Bahia aplica atualmente em sua base, como São Paulo, Flamengo e, principalmente, o Palmeiras, considerado hoje o principal parâmetro a ser superado.

Dentro desse contexto, o Bahia conta atualmente com uma das três melhores estruturas de recrutamento do Brasil. O clube possui 22 captadores espalhados pelo país, sendo quatro atuando exclusivamente na Bahia e outros 18 distribuídos pelas demais regiões, com destaque para estados do Nordeste como Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. Nessas áreas, o entendimento interno é de que o Esquadrão não pode permitir a perda de talentos para clubes do Sudeste.

Mesmo com o desejo de formar jogadores nascidos na Bahia, a avaliação é de que o clube precisa, inicialmente, dominar a captação regional. A estratégia passa por identificar os principais talentos do futebol nordestino antes das equipes do Sudeste, para que, a partir dessa hegemonia regional, seja possível alcançar o nível nacional.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o Bahia busca os melhores jogadores para a base, independentemente de sua origem. O foco está em potencializar a captação de atletas com alto potencial, visando à formação de jovens capazes de chegar ao time profissional.

x