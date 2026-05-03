Neymar e Robinho Jr. brigam durante treino do Santos; entenda

Neymar se desentendeu com Robinho Jr, filho do ex-jogador Robinho, durante o treino do Santos realizado na manhã deste domingo, 3, segundo informações divulgadas pelo GE. A confusão aconteceu em uma atividade para os jogadores que não atuaram no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque.



De acordo com a reportagem, Neymar teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado pelo garoto, reagindo após pedir para o jovem "maneirar". A partir da cobrança do camisa 10, os dois entraram em uma discussão que evoluiu para um “empurra-empurra”. Ao GE, uma fonte afirmou que Neymar chegou a dar um tapa em Robinho Jr.



Ainda segundo relatos, Neymar ficou nervoso e acertou uma rasteira em Robinho Jr. que o levantou do chão.

A situação, no entanto, se resolveu ainda no CT Rei Pelé, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem.