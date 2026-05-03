Feira FC estreia com goleada, empolga torcida e faz cidade sonhar alto

A cada dia que passa, o sonho de Feira de Santana de ter uma equipe competitiva no cenário nacional parece ficar mais próximo. O Feira FC surge como um sopro de esperança para os feirenses, que já vinham desanimados após os insucessos do Fluminense de Feira e Bahia de Feira.

Neste sábado, 2, o Verdão de Feira fez sua estreia em um jogo oficial, pela Série B do Baianão, contra o Vitória da Conquista. E a torcida fez bonito: casa cheia e muita festa. Antes da bola rolar, os torcedores se reuniram nos entornos da Arena Cajueiro para curtir, com direito a cerveja, paredão e resenha.

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Vale destacar que esse era um dos objetivos do presidente do Jacaré, Neto Lima: não trazer apenas um jogo de futebol, mas também uma opção de lazer para os feirenses. Aliado a isso, está o projeto esportivo, que tem como meta alcançar o topo nacional em até 10 anos.

Em entrevista ao MASSA!, Neto Lima destacou o sentimento de pertencimento que a equipe trouxe aos feirenses. “O que a gente se propôs a fazer nesses 87 dias de vida, a gente fez. A cidade se sentiu pertencente, voltou ao estádio, os ingressos acabaram e agora é dentro de campo, agora com os atletas que a gente escolheu, que são muito bons”.

Neto Lima | Foto: Vinícius Portugal | MASSA!

Arena Cajueiro ferveu!

Dentro das quatro linhas, a equipe também não decepcionou e venceu por 3 a 0 o Bode. Thiago Galhardo marcou dois gols, enquanto o zagueiro William Sergipano fechou o placar já no final da partida. Empurrado pelo entusiasmo da torcida, a equipe mostrou superioridade e deixou claro que não veio apenas para participar em sua primeira competição da história.

Isso também passa pelas contratações. Além de nomes de peso, como Thiago Galhardo, com passagens pelo futebol internacional e pela Seleção Brasileira, o elenco conta com o goleiro Sidão, ex-Vasco e São Paulo, além de Lucaneta, influenciador que teve o nome mais ovacionado ao entrar em campo na reta final.

Mas não é só de nomes conhecidos que vive o Feira FC. O clube também apostou em destaques do cenário estadual, como Ronan, Rogerinho, o volante Jardel e o experiente lateral Alex Cazumba.

“A gente conseguiu construir um ambiente muito bom, de forma que conseguimos atrair esses grandes jogadores. Jogadores como Thiago Galhardo, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira, jogou na La Liga, contra Barcelona e Real Madrid. O Lucaneta, que é um dos maiores influenciadores do Brasil e que agradou muito ao professor, realmente diferente no quesito futebol. E todo o resto do elenco também, atletas que tinham mercado na Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, alguns até na Série B”, explicou Neto Lima.

Galhardo celebrou o momento histórico do Feira FC após marcar os dois primeiros gols oficiais da equipe. “Primeira contratação, primeiro jogo, primeira vitória, primeiro e segundo gol, isso já está marcado na história. Daqui a dez anos, cem anos, se eu estiver aqui na arquibancada para ver isso, vou saber que eu comecei esse projeto”.

O goleiro Sidão destacou a emoção de atuar diante do estádio lotado e ser ovacionado após grande defesa, que impediu o Vitória da Conquista de abrir o placar ainda na primeira etapa. “Está sendo gratificante poder fazer parte de tudo isso, dessa história nova e bonita que está sendo escrita. Eu acabei de falar em uma entrevista ali que isso está sendo uma resposta de oração que fiz há algum tempo, querendo viver toda essa grandeza do futebol novamente, e Deus está me proporcionando isso”, destacou o goleiro.

Altas expectativas

O ponta Ronan, que já teve três passagens pelo Bahia de Feira, destacou a estrutura oferecida pelo Feira FC e reforçou o compromisso do elenco com os resultados dentro de campo.

“A estrutura que o clube vem nos dando facilita muito para a gente trabalhar no dia a dia. É um clube que nasceu gigante, e Feira abraçou o Feira. Então, a gente está feliz por ter começado com o pé direito, diante da nossa torcida maravilhosa, que merece. Agora é dar continuidade, porque a gente sabe que estão fazendo todo esse projeto, mas precisamos dar resposta dentro de campo, e a gente deu. Foi um grande placar, 3 a 0. Agora é continuar com os pés no chão, respeitar todas as equipes, mas manter o foco e a dedicação para fazer uma grande Série B e conquistar o sonho do acesso”, afirmou Ronan.

Se vai dar certo, só o tempo dirá, mas é fato que o Feira já nasceu com um projeto ambicioso e que promete dar o que falar por muito tempo.