Feira FC anuncia empresa global como patrocinadora master do clube

O Feira FC segue crescendo - e agora com apoio e patrocínio master na camisa. O clube anunciou a Superbet como nova patrocinadora master, colaborando para a consolidação do projeto esportivo e institucional da jovem equipe baiana.

Amplia a visibilidade do clube em um momento em que o Feira busca se estruturar dentro e fora de campo, a parceria foi muito comemorada pelo Feira, sendo tratada internamente como um salto de patamar para o clube.

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Além do impacto financeiro, o vínculo abre espaço para ações de engajamento com o torcedor, ativações de marca e fortalecimento da presença do Feira FC no cenário esportivo.

CEO do clube, Marcus Rios destacou o peso estratégico da parceria: "Essa parceria com a Superbet marca um novo patamar para o Feira FC".

"Estamos falando de uma marca global que chega para somar ao nosso projeto, fortalecendo a estrutura do clube e ampliando nossas possibilidades de entrega dentro e fora de campo. É um passo importante na construção de um clube cada vez mais profissional e competitivo", disse.

Superbet no futebol baiano

Presente em 12 países, a Superbet vem expandindo sua atuação no futebol brasileiro desde 2023, quando passou a operar de forma regularizada no país após obter licença federal.

A empresa tem apostado em projetos esportivos em ascensão, com foco em visibilidade, inovação digital e experiências voltadas ao torcedor. No mercado, também se posiciona com práticas de jogo responsável e atuação em compliance, sendo integrante da Associação Internacional de Integridade nas Apostas.

Agora, o investimento de escala global chegou a um clube do interior, estampando o espaço principal do uniforme do Feira FC, que dá mais um passo na tentativa de se firmar como um projeto sólido e competitivo no futebol baiano.