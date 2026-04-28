Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DO MUNDO AO INTERIOR DA BAHIA

Feira FC anuncia empresa global como patrocinadora master do clube

A empresa está presente em doze diferentes países e vem se movimentando no futebol brasileiro desde 2023

Marina Branco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Feira FC
Feira FC - Foto: Divulgação / Feira FC

O Feira FC segue crescendo - e agora com apoio e patrocínio master na camisa. O clube anunciou a Superbet como nova patrocinadora master, colaborando para a consolidação do projeto esportivo e institucional da jovem equipe baiana.

Amplia a visibilidade do clube em um momento em que o Feira busca se estruturar dentro e fora de campo, a parceria foi muito comemorada pelo Feira, sendo tratada internamente como um salto de patamar para o clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Baixas no Brasil! Confira quem está no álbum da Copa e foi cortado
Conheça o Hard Rock Stadium, palco de Brasil x Escócia na Copa
A chance do troco: Vitória reencontra algoz do Nordestão em 2025

Além do impacto financeiro, o vínculo abre espaço para ações de engajamento com o torcedor, ativações de marca e fortalecimento da presença do Feira FC no cenário esportivo.

CEO do clube, Marcus Rios destacou o peso estratégico da parceria: "Essa parceria com a Superbet marca um novo patamar para o Feira FC".

"Estamos falando de uma marca global que chega para somar ao nosso projeto, fortalecendo a estrutura do clube e ampliando nossas possibilidades de entrega dentro e fora de campo. É um passo importante na construção de um clube cada vez mais profissional e competitivo", disse.

Superbet no futebol baiano

Presente em 12 países, a Superbet vem expandindo sua atuação no futebol brasileiro desde 2023, quando passou a operar de forma regularizada no país após obter licença federal.

A empresa tem apostado em projetos esportivos em ascensão, com foco em visibilidade, inovação digital e experiências voltadas ao torcedor. No mercado, também se posiciona com práticas de jogo responsável e atuação em compliance, sendo integrante da Associação Internacional de Integridade nas Apostas.

Agora, o investimento de escala global chegou a um clube do interior, estampando o espaço principal do uniforme do Feira FC, que dá mais um passo na tentativa de se firmar como um projeto sólido e competitivo no futebol baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Feira FC investimento patrocínio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feira FC
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Feira FC
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Feira FC
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Feira FC
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x