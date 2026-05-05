Estêvão viaja para tratamento relâmpago com foco na Copa do Mundo

Com o objetivo de se recuperar a tempo de atuar na sua primeira Copa do Mundo, o atacante Estêvão, do Chelsea, viajou para o Brasil para tratar sua lesão nas instalações do Palmeiras, clube em que foi revelado, sob a supervisão dos londrinos.

O atleta de 19 anos descartou passar por cirurgia após descobrir o problema muscular na coxa, apostando em um tratamento conservador para tentar disputar o Mundial com a Seleção Brasileira.

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Segundo a AFP, o tratamento nas instalações do Verdão acontece "a pedido do jogador e do Chelsea", que ainda teria enviado um representante para supervisão.

Estêvão teve que ser substituído durante a derrota para o Manchester United no último dia 18 de abril, devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa direita. Ele é o artilheiro da era Carlo Ancelotti, com cinco gols em sete jogos.

Coordenador do Palmeiras elogia "confiança" de Estêvão

Em recente entrevista à AFP, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, ressaltou a mentalidade de Estêvão como um trunfo em sua busca pela recuperação relâmpago.

“Se os médicos derem esperança [de jogar a Copa do Mundo], ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Um fator crucial é a sua consciência. Ele tem uma confiança tremenda em si mesmo”, pontuou.

Ancelotti vai anunciar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. O torneio será disputado entre 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A Amarelinha está no Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia.