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COPA DO MUNDO

Hakimi se lesiona e preocupa Marrocos para a Copa do Mundo

Seleção será adversária do Brasil na fase de grupos

Valdomiro Neto
Por

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Duelo entre Laimer e Hakimi
Duelo entre Laimer e Hakimi - Foto: Foto por ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A seleção do Marrocos pode ter uma baixa importante para a Copa do Mundo, o lateral-direito e principal nome da equipe, Achraf Hakimi, sofreu uma lesão na coxa nesta terça-feira, 28, e preocupa para o Mundial.

Sem prazo de retorno definido, o zagueiro é baixa confirmada para o jogo da volta do Paris Saint Germain contra o Bayern de Munique, pela partida de volta das semifinais da Champions League, na próxima quarta-feira, 6.

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Comunicado do PSG

Histórico de problemas físicos

Hakimi tem convivido com problemas físicos recentes, no ano passado, o jogador ficou quase dois meses afastado por conta de uma entorse no tornozelo. Além dessa lesão, nos anos de 2022 e 2023, o zagueiro sofreu duas lesões na coxa.

Confira o lance da lesão

A lesão aconteceu durante uma disputa de bola no campo de defesa do Paris Saint Germain, quando Hakimi estava perseguindo Laimer, onde acabou sentindo a coxa e desabando em campo.

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Brasil de olho

A seleção de Marrocos é a primeira adversária da fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, onde se enfrentam no dia 13 de junho, no MetLife Stadium.

Um possível desfalque para a seleção marroquina representaria uma grande perda de nível técnico, sendo Hakimi um dos seus principais jogadores da atual geração.

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional Marrocos

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