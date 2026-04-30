COPA DO MUNDO
Hakimi se lesiona e preocupa Marrocos para a Copa do Mundo
Seleção será adversária do Brasil na fase de grupos
A seleção do Marrocos pode ter uma baixa importante para a Copa do Mundo, o lateral-direito e principal nome da equipe, Achraf Hakimi, sofreu uma lesão na coxa nesta terça-feira, 28, e preocupa para o Mundial.
Sem prazo de retorno definido, o zagueiro é baixa confirmada para o jogo da volta do Paris Saint Germain contra o Bayern de Munique, pela partida de volta das semifinais da Champions League, na próxima quarta-feira, 6.
Comunicado do PSG
O boletim médico @Aspetar após #PSGFCB.— Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 29, 2026
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Histórico de problemas físicos
Hakimi tem convivido com problemas físicos recentes, no ano passado, o jogador ficou quase dois meses afastado por conta de uma entorse no tornozelo. Além dessa lesão, nos anos de 2022 e 2023, o zagueiro sofreu duas lesões na coxa.
Confira o lance da lesão
A lesão aconteceu durante uma disputa de bola no campo de defesa do Paris Saint Germain, quando Hakimi estava perseguindo Laimer, onde acabou sentindo a coxa e desabando em campo.
Konrad Laimer toying with Achraf Hakimi until he injured his right hamstring— StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) April 29, 2026
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Brasil de olho
A seleção de Marrocos é a primeira adversária da fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, onde se enfrentam no dia 13 de junho, no MetLife Stadium.
Um possível desfalque para a seleção marroquina representaria uma grande perda de nível técnico, sendo Hakimi um dos seus principais jogadores da atual geração.
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