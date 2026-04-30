Hakimi se lesiona e preocupa Marrocos para a Copa do Mundo

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A seleção do Marrocos pode ter uma baixa importante para a Copa do Mundo, o lateral-direito e principal nome da equipe, Achraf Hakimi, sofreu uma lesão na coxa nesta terça-feira, 28, e preocupa para o Mundial.





Sem prazo de retorno definido, o zagueiro é baixa confirmada para o jogo da volta do Paris Saint Germain contra o Bayern de Munique, pela partida de volta das semifinais da Champions League, na próxima quarta-feira, 6.

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Comunicado do PSG

Histórico de problemas físicos

Hakimi tem convivido com problemas físicos recentes, no ano passado, o jogador ficou quase dois meses afastado por conta de uma entorse no tornozelo. Além dessa lesão, nos anos de 2022 e 2023, o zagueiro sofreu duas lesões na coxa.





Confira o lance da lesão

A lesão aconteceu durante uma disputa de bola no campo de defesa do Paris Saint Germain, quando Hakimi estava perseguindo Laimer, onde acabou sentindo a coxa e desabando em campo.





Konrad Laimer toying with Achraf Hakimi until he injured his right hamstring



🏟️ View from the stands



PSG 5-4 Bayern Munich#UCL #PSGFCB pic.twitter.com/JvMBF0ttZA — StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) April 29, 2026

Brasil de olho

A seleção de Marrocos é a primeira adversária da fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, onde se enfrentam no dia 13 de junho, no MetLife Stadium.





Um possível desfalque para a seleção marroquina representaria uma grande perda de nível técnico, sendo Hakimi um dos seus principais jogadores da atual geração.