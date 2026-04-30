COPA DO MUNDO
Craque do Flamengo deixa participação na Copa do Mundo em aberto
Jogador se lesionou em partida da Libertadores e não tem prazo de retorno
Na noite desta quarta-feira, 29, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Estudiantes, pela Copa Libertadores da América. O empate, no entanto, teve perdas maiores para o lado rubro-negro, que perdeu o meia Giorgian de Arrascaeta após sofrer uma fratura na clavícula no primeiro tempo do confronto.
Como aconteceu?
O camisa 10 do Flamengo sofreu uma queda aos 16 minutos da partida, após dividida com um jogador do Estudiantes, e ficou muito incomodado com o ombro direito ao se levantar. O jogador acabou sendo substituído pelo colombiano Carrascal.
Após ser substituído, Arrascaeta foi levado diretamente para um hospital, na Argentina, para realizar exames, onde foi constatado uma fratura na clavícula direita.
"Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira, 30, juntamente com o restante da delegação", informou o clube.
Incerteza para a Copa do Mundo
O Flamengo não divulgou prazo para a recuperação de Arrascaeta, que segue com o risco de perder a Copa do Mundo de 2026. O meia é um dos principais jogadores da seleção do Uruguai, acumulando 59 jogos, com 13 gols e 7 assistências distribuídas.
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Números pelo Flamengo
Arrascaeta acumula 374 partidas com a camisa do Rubro-Negro carioca, com 105 gols marcados e 111 assistências distribuídas, se consolidando como um dos maiores jogadores da história do clube carioca.
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