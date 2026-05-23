MÚSICA
Morre saxofonista do Pink Floyd, Dick Parry aos 83 anos
Músico britânico participou de clássicos como “Money” e “Us and Them”
O saxofonista britânico Dick Parry morreu aos 83 anos na última sexta-feira, 22. O músico alcançou prestígio internacional por suas colaborações históricas com a banda Pink Floyd, destacando-se especialmente no aclamado álbum The Dark Side of the Moon.
A morte foi anunciada nas redes sociais do guitarrista David Gilmour, que rendeu homenagens ao amigo e relembrou décadas de cumplicidade e parceria nos palcos e estúdios.
David Gilmour homenageia o músico
Em sua publicação, Gilmour exaltou o estilo marcante de Dick Parry e a relevância de suas execuções para a identidade de faixas que se tornaram hinos do rock mundial.
“Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível — uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões de pessoas”, escreveu o guitarrista.
O líder do Pink Floyd citou canções clássicas como Shine On You Crazy Diamond, Money e Us and Them, cujos solos de saxofone foram imortalizados pelo músico.
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Trajetória marcou a história do rock
Ao longo de sua trajetória, Dick Parry participou de diversas apresentações icônicas e turnês mundiais ao lado do Pink Floyd, consolidando-se como um dos músicos de apoio mais emblemáticos e queridos pelos fãs do grupo.
Além de seu extenso trabalho com a banda britânica, o instrumentista diversificou sua carreira ao colaborar com outros artistas da cena musical, integrando, por exemplo, as gravações do álbum Riddle of the Sphinx, da banda americana de funk/soul Bloodstone.