Morre saxofonista do Pink Floyd, Dick Parry aos 83 anos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O saxofonista britânico Dick Parry morreu aos 83 anos na última sexta-feira, 22. O músico alcançou prestígio internacional por suas colaborações históricas com a banda Pink Floyd, destacando-se especialmente no aclamado álbum The Dark Side of the Moon.

A morte foi anunciada nas redes sociais do guitarrista David Gilmour, que rendeu homenagens ao amigo e relembrou décadas de cumplicidade e parceria nos palcos e estúdios.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

David Gilmour homenageia o músico

Em sua publicação, Gilmour exaltou o estilo marcante de Dick Parry e a relevância de suas execuções para a identidade de faixas que se tornaram hinos do rock mundial.

“Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível — uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões de pessoas”, escreveu o guitarrista.

O líder do Pink Floyd citou canções clássicas como Shine On You Crazy Diamond, Money e Us and Them, cujos solos de saxofone foram imortalizados pelo músico.

Trajetória marcou a história do rock

Ao longo de sua trajetória, Dick Parry participou de diversas apresentações icônicas e turnês mundiais ao lado do Pink Floyd, consolidando-se como um dos músicos de apoio mais emblemáticos e queridos pelos fãs do grupo.

Além de seu extenso trabalho com a banda britânica, o instrumentista diversificou sua carreira ao colaborar com outros artistas da cena musical, integrando, por exemplo, as gravações do álbum Riddle of the Sphinx, da banda americana de funk/soul Bloodstone.