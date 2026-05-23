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MÚSICA

Morre saxofonista do Pink Floyd, Dick Parry aos 83 anos

Músico britânico participou de clássicos como “Money” e “Us and Them”

Gustavo Zambianco
Por
Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos
Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O saxofonista britânico Dick Parry morreu aos 83 anos na última sexta-feira, 22. O músico alcançou prestígio internacional por suas colaborações históricas com a banda Pink Floyd, destacando-se especialmente no aclamado álbum The Dark Side of the Moon.

A morte foi anunciada nas redes sociais do guitarrista David Gilmour, que rendeu homenagens ao amigo e relembrou décadas de cumplicidade e parceria nos palcos e estúdios.

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David Gilmour homenageia o músico

Em sua publicação, Gilmour exaltou o estilo marcante de Dick Parry e a relevância de suas execuções para a identidade de faixas que se tornaram hinos do rock mundial.

“Seu feeling e timbre tornam seu jeito de tocar saxofone inconfundível — uma assinatura de enorme beleza conhecida por milhões de pessoas”, escreveu o guitarrista.

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Um post compartilhado por David Gilmour (@davidgilmour)

O líder do Pink Floyd citou canções clássicas como Shine On You Crazy Diamond, Money e Us and Them, cujos solos de saxofone foram imortalizados pelo músico.

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Trajetória marcou a história do rock

Ao longo de sua trajetória, Dick Parry participou de diversas apresentações icônicas e turnês mundiais ao lado do Pink Floyd, consolidando-se como um dos músicos de apoio mais emblemáticos e queridos pelos fãs do grupo.

Além de seu extenso trabalho com a banda britânica, o instrumentista diversificou sua carreira ao colaborar com outros artistas da cena musical, integrando, por exemplo, as gravações do álbum Riddle of the Sphinx, da banda americana de funk/soul Bloodstone.

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Morte Pink Floyd rock

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