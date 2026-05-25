Investigação revela conexões entre Deolane e cunhada de Marcola

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A investigação da Operação Vérnix aponta a existência de movimentações financeiras que conectam a advogada Deolane Bezerra a pessoas apontadas como integrantes do meio familiar e financeiro do PCC.

Nos documentos, aparece o nome de Francisca Alves da Silva, identificada como uma pessoa ligada ao núcleo de Marcos Willians Herbas Camacho e esposa de seu irmão, Alejandro Camacho.

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De acordo com o relatório, Francisca apareceu em outras frentes investigativas e em cruzamentos financeiros realizados pelo órgão de inteligência.

Análise da investigação

A cunhada de Marcola age, segundo a investigação, como intermediária em atos de lavagem de capitais e é alvo de uma operação judicial no Ceará, mantendo transações diretas ou indiretas com Deolane.

Em um dos trechos da análise, os investigadores apontam que “Francisca Alves da Silva, como pessoa física ou jurídica, manteve transações com Leonardo Camacho, assim como Deolane Bezerra Santos”.

O relatório técnico do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) foi utilizado para consolidar os cruzamentos bancários e patrimoniais realizados.

A ligação é relevante?

Para os investigadores, o ponto central não é apenas a existência de uma transferência isolada.

Entre os elementos levantados no relatório, a relevância estaria na formação de uma rede de relacionamento econômico entre pessoas que aparecem em diferentes camadas da investigação, como integrantes da família e apoios financeiros.

O relatório afirma que esse cruzamento identifica que, em investigações de lavagem de dinheiro, a ligação chama atenção quando recursos circulam entre pessoas físicas e empresas para reduzir a rastreabilidade.

Em outro trecho da investigação, também são mencionadas análises de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira), que apontaram a presença de contrapartes consideradas de risco.

Relembre o caso

Deolane Bezerra foi presa no dia 21 de maio, no interior de São Paulo. A operação investiga a atuação da influenciadora em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, envolvendo movimentações financeiras e ocultação de patrimônio.

De acordo com os investigadores, Deolane seria apontada como uma das responsáveis pela movimentação financeira do grupo criminoso.

