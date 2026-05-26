Cobertura de R$ 4 milhões de ex-governador do RJ chama atenção em operação

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O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que se tornou alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero nesta terça-feira, 26, surpreendeu internautas após as imagens da cobertura de seu apartamento — alvo de mandados de busca e apreensão — serem exibidas na imprensa.

O edifício integra um condomínio residencial de alto padrão localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em imagens aéreas capturadas durante a ação policial, é possível observar uma estrutura de lazer privativa que conta com ofurô, piscina e uma área de convivência coberta.

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A cobertura onde o político reside é avaliada em mais de R$ 4 milhões. A estimativa tem como base o valor de mercado de outros imóveis de configuração semelhante situados no mesmo endereço.

Veja imagens:

Entenda a operação e os mandados judiciais

A Operação Compliance Zero foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de investigar supostos crimes financeiros envolvendo o Banco Master.

Esta nova fase da ofensiva, iniciada nesta terça-feira (26), apura a transferência de R$ 3 bilhões em recursos públicos federais e estaduais oriundos do Rioprevidência — fundo responsável pela gestão dos benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro — para a instituição financeira de propriedade do empresário Daniel Vorcaro.

Ao todo, as equipes da Polícia Federal cumpriram 10 mandados de busca e apreensão distribuídos em endereços no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).