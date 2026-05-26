Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Cobertura de R$ 4 milhões de ex-governador do RJ chama atenção em operação

Claudio Castro (PL) virou alvo da nova fase da Operação Compliance Zero

Gustavo Zambianco
Por
Cobertura de Cláudio Castro
Cobertura de Cláudio Castro - Foto: Reprodução | TV Globo

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que se tornou alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero nesta terça-feira, 26, surpreendeu internautas após as imagens da cobertura de seu apartamento — alvo de mandados de busca e apreensão — serem exibidas na imprensa.

O edifício integra um condomínio residencial de alto padrão localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em imagens aéreas capturadas durante a ação policial, é possível observar uma estrutura de lazer privativa que conta com ofurô, piscina e uma área de convivência coberta.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A cobertura onde o político reside é avaliada em mais de R$ 4 milhões. A estimativa tem como base o valor de mercado de outros imóveis de configuração semelhante situados no mesmo endereço.

Veja imagens:

Entenda a operação e os mandados judiciais

A Operação Compliance Zero foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de investigar supostos crimes financeiros envolvendo o Banco Master.

Leia Também:

POLÍTICA

Cláudio Castro é alvo de busca da Polícia Federal por fraudes do Master
Cláudio Castro é alvo de busca da Polícia Federal por fraudes do Master imagem

POLÍCIA

Criminosos invadem condomínio e executam dono de oficina no interior da Bahia
Criminosos invadem condomínio e executam dono de oficina no interior da Bahia imagem

POLÍCIA

Baralho do Crime: Membro é preso em operação contra grupo que sequestrou ex-político
Baralho do Crime: Membro é preso em operação contra grupo que sequestrou ex-político imagem

Esta nova fase da ofensiva, iniciada nesta terça-feira (26), apura a transferência de R$ 3 bilhões em recursos públicos federais e estaduais oriundos do Rioprevidência — fundo responsável pela gestão dos benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro — para a instituição financeira de propriedade do empresário Daniel Vorcaro.

Ao todo, as equipes da Polícia Federal cumpriram 10 mandados de busca e apreensão distribuídos em endereços no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

apartamento Cláudio Castro Operação Compliance Zero

Relacionadas

Mais lidas