Cláudio Castro é alvo de busca da Polícia Federal por fraudes do Master

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O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é alvo de uma nova operação da Polícia Federal (PF) que investiga crimes financeiros envolvendo o Banco Master nesta terça-feira, 26.

Anova fase da Operação Compliance Zero investiga a transferência de R$ 3 bilhões de recursos públicos, ourindos do Rioprevidência — fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do estado — para o banco do empresário Daniel Vorcaro, segundo informações do g1.

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Os mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa do ex-chefe do Executivo, em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no RJ e no Distrito Federal, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça, 26, a oitava fase da Operação Compliance Zero, para apurar prática de crimes financeiros no âmbito do fundo Rioprevidência. Os mandados são cumpridos no RJ e DF.

A investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel que identificou aportes suspeitos do Rioprevidência em Letras Financeiras de banco privado que totalizaram cerca de R$ 970 milhões, entre outubro de 2023 e julho de 2024.

Nesta fase, são apuradas as aplicações de R$ 2,01 bilhões, a partir de julho de 2024, em fundos de investimentos do mesmo banco, totalizando cerca de R$ 3 bilhões transferidos do Rioprevidência.