Mulher é investigada por matar cachorro a pedradas e queimar corpo na Bahia

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Uma mulher de 44 anos foi encaminhada para a delegacia de Itaberaba, no centro-norte da Bahia, após ser apontada como suspeita de matar um cachorro e atear fogo no corpo do animal nesta segunda-feira, 25, no bairro Primavera.

A situação chegou ao conhecimento das autoridades depois que uma denúncia anônima foi enviada ao Centro Municipal de Cuidados a Animais de Rua.

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Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local acompanhadas por representantes da rede de proteção animal e profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Ao chegarem ao imóvel indicado, encontraram os restos do animal queimados.

Dinâmica do crime

Segundo informações divulgadas pelo prefeitura da cidade, a apuração inicial aponta que o cachorro teria sido atingido com pedras antes de o corpo ser incendiado. Ainda de acordo com a gestão municipal, a suspeita relatou ter praticado o ato durante a abordagem.

Ouvida e liberada

Apesar de ter sido levada para prestar esclarecimentos, a mulher foi liberada após o depoimento e seguirá respondendo ao procedimento em liberdade, conforme informou a Polícia Civil.

A investigação ficou sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Itaberaba, que continua reunindo depoimentos e realizando diligências para entender a dinâmica do caso.

O que diz a prefeitura?

Em comunicado, a prefeitura lembrou que a legislação brasileira prevê pena de dois a cinco anos de prisão para casos de maus-tratos contra cães e gatos, além de aplicação de multa e outras penalidades.

"Itaberaba reafirma seu compromisso com a proteção animal, com o fortalecimento das políticas públicas de cuidado e com o combate rigoroso a qualquer prática de violência contra animais. A população também tem papel fundamental nesse enfrentamento. Denúncias podem salvar vidas e ajudar na responsabilização dos autores', diz a Prefeitura em nota.