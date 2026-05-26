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SALVADOR

Duas pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em condomínio de luxo

Com as novas prisões, a Operação Naufragium chegou a 14 detidos

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Duas pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em condomínio de luxo
Foto: Divulgação PCBA

Duas pessoas foram presas nesta terça-feira, 26, em um condomínio de luxo no bairro de Stella Maris, em Salvador, durante desdobramentos da Operação Naufragium, que investiga um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas e organização criminosa.

Uma das prisões ocorreu por cumprimento de mandado judicial. O alvo, um homem de 29 anos, é apontado pela Polícia Civil como um dos principais investigados da operação e suspeito de integrar o fornecimento de drogas comercializadas pelo grupo criminoso.

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Segundo as investigações, os entorpecentes negociados tinham alto grau de pureza e eram destinados principalmente a consumidores de classe média e alta.

Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo de alto padrão, uma Land Rover Evoque.

Segunda prisão

Já a segunda prisão aconteceu em flagrante e teve início após uma denúncia anônima recebida pelas equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). A informação indicava que outro morador do mesmo condomínio estaria armazenando e comercializando drogas.

Após análise das imagens do circuito interno de segurança, os policiais identificaram o suspeito, também de 29 anos, carregando uma sacola. Conforme a Polícia Civil, ao ser abordado, ele confessou que tentava esconder os entorpecentes e indicou que o material estava dentro do imóvel.

No local, os agentes apreenderam:

  • um quilo de maconha do tipo conhecida como “gourmet”, armazenada em dois sacos maiores e quatro porções menores;
  • duas balanças de precisão;
  • um celular.

De acordo com o diretor do DENARC, delegado Ernandes Júnior, a droga apreendida tem alto valor de comercialização e foi avaliada em aproximadamente R$ 20 mil. A polícia ainda investiga se o homem preso em flagrante possui ligação com o suspeito detido anteriormente no condomínio.

Operação Naufrágium

Deflagrada na última sexta-feira (22), a operação mobilizou mais de 150 policiais civis e investiga uma estrutura criminosa que, segundo a polícia, utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para comercializar drogas de alto valor agregado.

Com as novas capturas, a Operação Naufragium chegou a 14 presos.

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Operação Naufragium Polícia Salvador tráfico de drogas

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