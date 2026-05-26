Psicoterapeuta é suspeito de usar atendimentos para cometer abusos em Salvador

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Um psicoterapeuta com forte atuação em Salvador e presença marcante nas redes sociais é alvo de uma investigação que apura suspeitas de crimes sexuais e patrimoniais envolvendo mulheres que teriam sido pacientes e alunas de cursos de formação.

Segundo as apurações, ele teria usado a posição de autoridade dentro do consultório e também em atividades de ensino para se aproximar de mulheres em situação de vulnerabilidade emocional e, a partir disso, distorcer relações de confiança em benefício próprio.

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Entre os crimes investigados estão violação sexual mediante fraude, estelionato e assédio sexual.

Nesta terça-feira, 26, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência e no consultório do investigado, localizados nos bairros da Pituba e Caminho das Árvores, em Salvador.

A ação faz parte de uma operação batizada de “Catarse”, que reúne diferentes frentes de investigação e contou com apoio de forças policiais durante o cumprimento das ordens judiciais.

Justiça bloqueia bens e suspende atividades profissionais

A Justiça também determinou o bloqueio de bens que ultrapassam R$ 960 mil, além da quebra de sigilos informático e telemático.

Outro ponto da decisão foi a suspensão imediata de qualquer atividade profissional ligada à psicoterapia, incluindo atendimentos, cursos, palestras, mentorias e eventos, tanto presenciais quanto por meio de empresas.

Atuação e padrão investigado

O investigado tem mais de 10 anos de atuação na área e soma mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Ele também ministra cursos, workshops e formações em diferentes cidades do país.

De acordo com o Ministério Público, desde pelo menos 2020 haveria um padrão de conduta envolvendo a identificação de mulheres em situação de vulnerabilidade psicológica, como histórico de trauma, baixa autoestima e dependência emocional.

A partir disso, a investigação aponta que a relação profissional ou pedagógica teria sido gradualmente desvirtuada para obtenção de vantagens sexuais e patrimoniais.

Vítimas relatam padrão semelhante

Até o momento, quatro vítimas foram identificadas. Três delas relatam crimes ligados à dignidade sexual e uma aponta prejuízo financeiro.

Segundo os relatos reunidos, os casos apresentam semelhanças no modo de atuação. As vítimas também afirmam que outras mulheres podem ter passado por situações semelhantes, mas ainda não formalizaram denúncias por medo ou vergonha.