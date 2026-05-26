SALVADOR
Adolescente denuncia abuso sexual por três homens no metrô da Lapa
Vítima relatou ainda que o homem fez ameaças e insinuou estar armado durante a ação
Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de assédio e abuso sexual dentro do banheiro do metrô da estação Lapa, em Salvador.
Segundo o relato, a situação aconteceu nesta terla-feira, 26, e começou ainda durante o trajeto dentro do trem, quando um homem teria se aproximado da jovem, tocado em sua perna e iniciado abordagens de cunho sexual.
Perseguida e violentada
Após o desembarque, de acordo com a denúncia, o suspeito continuou seguindo a adolescente acompanhado de outros dois homens.
A jovem entrou no banheiro feminino da estação e, ao deixar o local, foi novamente abordada pelo grupo. Um dos suspeitos teria levado a adolescente para dentro do banheiro enquanto os outros permaneceram do lado de fora.
Ameaças
A vítima relatou ainda que o homem fez ameaças e insinuou estar armado durante a ação, o que teria sido usado para intimidá-la.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e diligências devem ser realizadas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar os envolvidos.
"Guias para exames periciais foram expedidas. Imagens de câmera de segurança são analisadas e outras diligências investigativas são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria do crime", diz a Polícia Civil em nota.
O que diz a CCR Metrô?
Procurada pelo Portal A TARDE, a CCR Metrô informou que está contribuindo com as autoridades. "A concessionária reforça que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações".
Veja a nota na íntegra
O Metrô Bahia informa que conta com um sistema de monitoramento composto por mais de 2 mil câmeras de segurança, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por dia. A concessionária também realiza rondas estratégicas com cerca de 500 agentes de atendimento e segurança distribuídos em estações, terminais e trens.
Além disso, o Metrô Bahia atua de forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública, contribuindo com as autoridades no acompanhamento e na prevenção de ocorrências no sistema metroviário.