Suspeito de matar e ocultar cadáver do irmão é preso por ameaçar testemunhas

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Um homem de 57 anos foi preso suspeito de ameaçar testemunhas de um inquérito que investiga o desaparecimento e a morte do próprio irmão, em Itaberaba. A prisão aconteceu na segunda-feira, 25, na BR-242, nas proximidades do povoado de Vila São Vicente.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por homicídio e ocultação de cadáver de Antônio Felizardo Santos da Silva, de 69 anos. O homem teria intimidado pessoas que seriam ouvidas no procedimento que apura o caso.

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O crime

A polícia aponta que o crime teria ocorrido em junho de 2025. A suspeita é de que o investigado matou o irmão e lançou o corpo no Rio Paraguaçu. Até esta terça-feira, 26, o cadáver ainda não havia sido localizado.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação e da Delegacia Territorial de Itaberaba.