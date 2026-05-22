Esquema de tráfico de drogas para ricos é desarticulado em operação

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A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 22, a Operação Naufragium, que tem como objetivo o cumprimento de ordens contra um grupo criminoso investigado pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão acontecem na Bahia, em São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul. No estado, as ações em Salvador e Lauro de Freitas.

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Ações em Salvador

Na capital baiana, os mandados são cumpridos em diversos bairros, como Pituba, Brotas e Cassange. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. A

A operação ocorre nos seguintes bairros:

Vila Canária;

Praia do Flamengo;

Brotas;

Acupe de Brotas;

Stella Maris;

Daniel Lisboa;

Santo Agostinho;

Canabrava;

Vale dos Lagos;

São Marcos;

Mussurunga II;

Pituba;

Saúde;

Cabula VI;

Pau da Lima.

Lauro de Freitas

No município de Lauro de Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador, a operação cumpre mandados no bairro de Vilas do Atlântico.

Operação Naufragium

A operação, deflagrada nesta sexta-feira, 22, resultou no cumprimento de 13 mandados de prisão, sendo 11 deles em Salvador, contra investigados por tráfico de drogas, incluindo uma blogueira do Rio Grande do Sul.

Além das prisões, também foram executados 25 mandados de busca e apreensão em diferentes estados do país.

Grupo usava redes sociais para vender drogas

As apurações apontam que a organização criminosa atuava de forma estruturada utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para comercializar drogas de alto valor agregado e elevada pureza.

O foco das vendas seria consumidores de classe média e alta, além de integrantes de outras facções criminosas.

Conforme a investigação, o esquema movimentava aproximadamente R$ 500 mil por semana.

Liderança feminina e casal no Cabula

Entre os alvos está uma mulher apontada como atual líder do grupo criminoso. Segundo a polícia, ela assumiu a função após a prisão do companheiro, identificado como chefe da organização e preso em dezembro de 2025 durante outra operação contra o tráfico.

Ela foi localizada no bairro de Vila Canária, em Salvador.

Outro destaque foi a prisão de um casal no bairro do Cabula. Conforme a investigação, os suspeitos utilizavam um apartamento como base logística para armazenamento, preparo e distribuição de drogas sintéticas e maconha do tipo “Wolf”.

No imóvel, os policiais apreenderam:

drogas embaladas a vácuo;

embalagens personalizadas;

selos identificadores;

tabelas de preços;

caixas prontas para envio pelos Correios;

aparelhos eletrônicos e cadernos com dados de compradores.

Justiça bloqueia até R$ 15 milhões

A Justiça autorizou o bloqueio de bens de até R$ 15 milhões ligados aos investigados.

Durante a operação, também foram apreendidos:

veículos;

celulares;

drogas;

dispositivos eletrônicos.

Os materiais passarão por perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.

A operação Naufragium é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (2ª DTE/Central), e conta com o apoio operacional de outros departamentos da Polícia Civil, como o de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), Polícia Metropolitana (DEPOM), Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além da Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER).

A ação também conta com o apoio das Polícias Civis dos estados de São Paulo (PCSP), Sergipe (PCSE) e Rio Grande do Sul (PCRS).