Fraude no INSS: PF e CGU realiza nova fase de operação contra esquema

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A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quarta-feira, 27, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal. As ordens foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

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Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação busca aprofundar as investigações sobre crimes contra a administração pública, estelionato previdenciário e ocultação de patrimônio.

Operação Sem Desconto

A primeira fase da Operação Sem Desconto foi realizada em abril de 2025 e revelou um esquema bilionário envolvendo sindicatos e associações de aposentados. De acordo com as investigações, entidades realizavam descontos sem autorização diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, causando um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

As associações afirmavam oferecer serviços como assistência jurídica, planos de saúde e academias, mas, segundo a CGU, muitas não possuíam estrutura para prestar os atendimentos prometidos. Em diversos casos, os beneficiários sequer sabiam que estavam vinculados às entidades e só descobriam os descontos ao consultar os extratos de pagamento.

Na época, integrantes da cúpula do INSS chegaram a ser afastados por suspeita de envolvimento no esquema.