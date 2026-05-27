POLÍCIA
Entregador é encontrado morto após sumir durante trabalho na Bahia
Jovem desapareceu na segunda-feira, 25, após ser abordado por dois homens
Um entregador de 22 anos foi encontrado morto, nesta terça-feira, 26, após desaparecer no dia anterior, enquanto trabahava no município de Itabela, no Extremo Sul da Bahia. O corpo do jovem estava amarrado e tinha sinais de violência na cabeça.
Segundo informações preliminares, a vítima, identificada como Edy Franklin de Souza Pagotto, foi vista pela última ao ser abordada por dois homens, enquanto fazia entrega de alimentos no bairro Paquetá, naquele município.
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Localização do corpo
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado após militares do 28ºBPM serem acionados com a informação sobre a presença de um cadáver em área de vegetação.
No local, o jovem foi encontrado ferido e sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para os procedimentos cabíveis.
A moto que a vítima usava para fazer as entregas ainda não foi localizada. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre a motivação do crime.
A Polícia Civil investiga o caso.