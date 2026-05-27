Caso Iana: suspeito de matar ex-companheira em Coutos se apresenta à polícia em Salvador

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O homem apontado como principal suspeito de matar a ex-companheira Iana Silva Santos, de 25 anos, teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta quarta-feira, 27, em Salvador. Jonatas dos Santos Moreira se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no Complexo de Delegacias de Itapuã, acompanhado de uma advogada.

A prisão foi executada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), responsável pela investigação do feminicídio ocorrido na última quinta-feira, 21, no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

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Iana foi encontrada gravemente ferida dentro da casa onde morava após ser atacada com golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Histórico de violência e ameaças

Segundo a Polícia Civil, Jonatas possuía histórico de violência doméstica contra a vítima. As investigações apontam que o suspeito já havia tentado matar Iana meses antes do feminicídio.

Em fevereiro deste ano, ele foi preso após invadir a residência da então companheira e agredi-la violentamente. O caso foi investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), que efetuou a prisão no dia 20 daquele mês.

De acordo com relatos reunidos durante a investigação, o relacionamento entre os dois havia terminado pouco antes das agressões, mas o suspeito não aceitava o fim da relação.

Em depoimento prestado à Justiça na ocasião, Iana contou que acordou durante a madrugada e encontrou o ex-companheiro dentro do quarto. Segundo a vítima, as portas da residência estavam trancadas antes da invasão.

Ainda conforme o relato, as agressões foram direcionadas principalmente ao rosto e à cabeça. A jovem sofreu fraturas na face, hematomas nos olhos, lesões nos lábios e diversos traumas faciais.

Suspeito chegou a ser condenado

Após o episódio de violência doméstica, Jonatas foi condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A Justiça da Bahia determinou pena de dois anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de indenização à vítima.

Apesar da condenação, a prisão preventiva dele foi revogada no início de maio. Com isso, ele passou a responder ao processo em liberdade, mediante cumprimento de medidas impostas pela Justiça.

Familiares afirmam que, mesmo após a decisão judicial, Iana continuava vivendo sob medo e sofrendo ameaças do ex-companheiro.

Crime ocorreu dentro da casa da vítima

O feminicídio aconteceu dentro do imóvel onde Iana morava, em Alto de Coutos. Segundo familiares, o suspeito teria invadido a residência durante a manhã da quinta-feira.

Parentes e vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa. Quando conseguiram entrar no imóvel, encontraram a jovem caída e ferida.

Há suspeitas de que Jonatas tenha acessado a residência pelo telhado e deixado o local pela janela após o crime, mas a dinâmica da ação ainda é investigada pela Polícia Civil.