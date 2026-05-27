Grupo de 15 pessoas é preso suspeito de integrar quadrilha no interior da Bahia

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Um grupo de quinze pessoas foi presas nesta quarta-feira, 27, durante uma grande operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nos municípios de Teixeira de Freitas e Alcobaça, no extremo sul do estado.

A ofensiva, batizada de Operação Queda da Coroa, teve como objetivo central desarticular um grupo criminoso que atuava de forma violenta no Acampamento Coroa da Onça, localizado na zona rural de Alcobaça.

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De acordo com as informações oficiais da Polícia Civil, os suspeitos detidos integravam uma organização investigada pela prática de diversos delitos na região, incluindo:

Tentativa de homicídio;

Estelionato;

Tráfico de drogas;

Ações violentas em conflitos fundiários.

Os relatórios do serviço de inteligência apontam que a maior parte dos crimes cometidos pela organização era motivada pela disputa por terras e pelo controle territorial de áreas rurais baianas.

Estrutura e mobilização da operação

Ao todo, 130 policiais participaram da ação integrada para cumprir os mandados judiciais expedidos no âmbito das investigações. Os trabalhos de campo foram coordenados pela Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF/Gemacau).

A operação contou ainda com o suporte operacional e tático de equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP), além do apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

Segundo a cúpula da Segurança Pública, a ação faz parte de um conjunto de medidas estratégicas voltadas para a pacificação do campo e a redução drástica dos índices de violência associados aos conflitos agrários no estado.