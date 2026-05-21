Mecânica tem casa invadida e é morta com golpes de faca pelo ex em Salvador

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Uma mulher de 25 anos foi morta após sofrer um ataque dentro de casa, na manhã desta quinta-feira, 21, em Alto de Coutos, em Salvador. Familiares apontam o ex-companheiro como principal suspeito do crime.

Identificada como Iana Silva Santos, a jovem trabalhava como mecânica em uma empresa de ônibus da capital baiana. Após o ocorrido, o suspeito fugiu e não foi encontrado até o momento.

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Histórico de violência

Conforme relatos da família, Iana já havia denunciado episódios de violência anteriormente:

O ex-companheiro chegou a ser preso em fevereiro deste ano por agressão, mas passou a responder ao processo em liberdade após deixar a prisão no início de maio.

Contra ele também existia uma medida protetiva em favor da vítima.

Pessoas que estavam próximas ao imóvel disseram ter ouvido gritos e entraram na residência para verificar o que acontecia. No local, encontraram a jovem gravemente ferida. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Hospital do Subúrbio, porém não sobreviveu.

Casa invadida

A família acredita que o suspeito tenha invadido a casa por uma área superior do imóvel e conseguido escapar logo após o ataque. As circunstâncias da ocorrência serão esclarecidas pela investigação conduzida pela Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Homicídios.

Em manifestação pública, o Sindicato dos Rodoviários lamentou a morte da trabalhadora, prestou apoio aos familiares e amigos e reiterou repúdio a casos de violência contra a mulher.