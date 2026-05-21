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POLÍCIA

Pai de PM acaba baleado durante troca de tiros na Chapada do Rio Vermelho

Segundo a Polícia Militar, equipes do 30º BPM foram recebidas a tiros durante policiamento na região

Luan Julião
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/PM-BA

Um idoso foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais militares e homens armados na manhã desta quinta-feira, 21, na localidade conhecida como Beco dos Cornos, região entre os bairros da Chapada do Rio Vermelho e Santa Cruz, em Salvador.

De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, a vítima foi atingida no braço. O idoso seria pai de um policial militar. Ainda segundo relatos iniciais, ele acabou ferido durante uma incursão policial realizada na região, que evoluiu para um confronto armado.

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Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 30º BPM realizavam policiamento no bairro de Santa Cruz quando, na Rua Paulo VI, encontraram um grupo de homens armados. Conforme a corporação, os suspeitos atiraram contra os agentes, que reagiram.

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Durante a ocorrência, uma pessoa foi baleada e socorrida por policiais militares para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

A PM informou ainda que rondas foram realizadas após o confronto, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso. O policiamento segue reforçado na área.

As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Polícia Civil.

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crime nordeste de amaralina PM Salvador

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