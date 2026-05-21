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POLÍCIA

Feira de São Joaquim é alvo de apreensão de alimentos estragados

Cinco estabelecimentos foram vistoriados e três pessoas autuadas em flagrante

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Apreensão em Feira de São Joaquim
Apreensão em Feira de São Joaquim - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Uma ação integrada envolvendo a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), equipes da Vigilância Sanitária e órgãos municipais de fiscalização resultou na apreensão de diversos alimentos considerados impróprios para o consumo na Feira de São Joaquim, em Salvador, nesta quinta-feira (21).

A ação, batizada como Operação Rota do Queijo, foi deflagrada com o objetivo de investigar a comercialização clandestina de produtos lácteos sem regularização sanitária e fiscal.

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Durante as diligências, cinco estabelecimentos localizados na feira foram vistoriados.

Apreensões e irregularidades

Em nota, a Polícia Civil informou que, nos locais vistoriados, foram apreendidos queijos e outros alimentos clandestinos sem comprovação de origem e acondicionados fora das normas sanitárias, além de diversos produtos com o prazo de validade expirado.

Apreensão em Feira de São Joaquim
Apreensão em Feira de São Joaquim - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Ainda conforme a corporação, “foram localizados itens com a data de validade suprimida ou adulterada, circunstância que evidencia possível tentativa de ocultar a impropriedade dos produtos expostos à venda".

Os estabelecimentos apresentavam graves irregularidades sanitárias nas áreas de armazenamento dos produtos. Segundo a PC-BA, foi constatada inclusive a presença de animais no interior dos estoques utilizados para o acondicionamento das mercadorias.

Apreensão em Feira de São Joaquim
Apreensão em Feira de São Joaquim - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

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Durante a operação, três pessoas foram autuadas em flagrante pelo crime de comercializar, armazenar para venda ou expor mercadorias impróprias para o consumo. Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Todo o material apreendido foi encaminhado para análise técnica no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Apreensão em Feira de São Joaquim
Apreensão em Feira de São Joaquim - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Órgãos envolvidos

A força-tarefa contou com a participação de servidores das seguintes instituições:

  • Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), unidade pertencente ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic);
  • Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz);
  • Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon);
  • Vigilância Sanitária (Visa);
  • Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon);
  • Guarda Civil Municipal (GCM).
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Feira de São Joaquim Polícia Salvador

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