Homem é preso por assediar mulher em shopping de Salvador

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Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, 20, no Shopping Bela Vista, localizado no bairro Pernambués, em Salvador. Ele é investigado por importunação sexual contra uma jovem, de 25, cometido dentro do próprio estabelecimento comercial.

O suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da vítima. Inicialmente, ele foi detido por seguranças do local.

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Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que, em seguida, agentes da 1ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia e, ao chegarem ao shopping, constataram a veracidade da ocorrência.

Prisão do suspeito

Diante da situação, o suspeito e a vítima foram conduzidos à Casa da Mulher Brasileira, para adoção das medidas legais cabíveis. O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) registrou o caso.

O que diz o shopping?

À reportagem, o Shopping Bela Vista informou que o caso foi prontamente acompanhado pela equipe de segurança do empreendimento, que acionou imediatamente a Polícia Militar.

"O shopping reforça que repudia qualquer tipo de violência ou desrespeito e segue colaborando com as investigações", disse em nota.