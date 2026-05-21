POLÍCIA
Homem é preso por assediar mulher em shopping de Salvador
Suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da vítima, na noite desta quarta-feira
Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, 20, no Shopping Bela Vista, localizado no bairro Pernambués, em Salvador. Ele é investigado por importunação sexual contra uma jovem, de 25, cometido dentro do próprio estabelecimento comercial.
O suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da vítima. Inicialmente, ele foi detido por seguranças do local.
Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que, em seguida, agentes da 1ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia e, ao chegarem ao shopping, constataram a veracidade da ocorrência.
Prisão do suspeito
Diante da situação, o suspeito e a vítima foram conduzidos à Casa da Mulher Brasileira, para adoção das medidas legais cabíveis. O homem permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) registrou o caso.
Leia Também:
O que diz o shopping?
À reportagem, o Shopping Bela Vista informou que o caso foi prontamente acompanhado pela equipe de segurança do empreendimento, que acionou imediatamente a Polícia Militar.
"O shopping reforça que repudia qualquer tipo de violência ou desrespeito e segue colaborando com as investigações", disse em nota.