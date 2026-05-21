SONEGAÇÃO FISCAL
Servidor é preso por esquema de R$ 400 mi no setor de combustíveis na Bahia
Mandados de busca foram cumpridos em quatro municípios durante a Operação Khalas
Um servidor público estadual e outras duas pessoas foram presas preventivamente na manhã desta quinta-feira, 21, durante uma operação da Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia. A ação investiga um esquema de corrupção e crimes tributários no setor de combustíveis, que, segundo as autoridades, movimentou cerca de R$ 400 milhões.
Além das prisões, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Candeias. Dois servidores municipais de Candeias também foram afastados das funções por determinação judicial.
De acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), Polícia Civil e Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), o grupo criminoso utilizava o pagamento de propina a servidores públicos estaduais e municipais para obter proteção e facilidades ilegais.
O esquema funcionava por meio da ocultação da importação de insumos químicos, como nafta e solventes, que eram desviados para unidades clandestinas de mistura de combustíveis, conhecidas como “batedeiras”. A suspeita é de que os produtos fossem usados para adulteração e comercialização irregular de combustíveis.
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’Operação Khalas’
A Operação Khalas é considerada um desdobramento da Operação Primus, deflagrada em outubro de 2025, e tem como objetivo desarticular o núcleo operacional e financeiro da organização criminosa.
A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do MPBA, em conjunto com a Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) e a Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado no Combate aos Crimes Econômicos e Contra a Ordem Tributária (Neccot/Draco).
Participaram da operação oito promotores de Justiça, 26 delegados, 90 policiais civis, além de servidores do Ministério Público, da Sefaz e policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).