BAHIA E PERNAMBUCO
Cinco suspeitos responsáveis por empréstimos fraudulentos são presos em operação
Investigados também utilizavam contas bancárias abertas de forma irregular
Quatro mulheres e um homem foram presos nesta quarta-feira, 20, durante a Operação Credinimigo, que investiga um esquema de fraudes envolvendo concessão irregular de empréstimos nas cidades de Juazeiro e Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, além de Petrolina, em Pernambuco.
Segundo as investigações, o grupo atuava captando vítimas para contratos de microcrédito fraudulentos. Após a liberação dos valores, os suspeitos desviavam grande parte do dinheiro e repassavam apenas uma pequena parcela aos beneficiários.
A polícia aponta ainda que os investigados utilizavam contas bancárias abertas de forma irregular e empresas de fachada para movimentar os recursos obtidos nos empréstimos.
Suspeitos
Uma das suspeitas presas trabalhava em uma empresa correspondente bancária autorizada e, de acordo com as apurações, aproveitava o acesso ao sistema de crédito para realizar operações fraudulentas em nome das vítimas. Ela é apontada como líder do grupo criminoso e foi presa em Juazeiro.
Os demais envolvidos seriam responsáveis pela:
- captação de clientes;
- e falsa intermediação dos empréstimos.
Uma mulher foi localizada em Petrolina, enquanto os outros suspeitos foram presos em Senhor do Bonfim.
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Prejuízo
As investigações indicam que ao menos 100 pessoas foram prejudicadas pelo esquema, que teria causado prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.
Durante a operação, equipes policiais também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. Entre os bens apreendidos estão seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e um imóvel estimado em R$ 500 mil.
Os suspeitos são investigados por furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.