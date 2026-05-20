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BAHIA E PERNAMBUCO

Cinco suspeitos responsáveis por empréstimos fraudulentos são presos em operação

Investigados também utilizavam contas bancárias abertas de forma irregular

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Cinco suspeitos responsáveis por empréstimos fraudulentos são presos em operação
Foto: Ilustrativa/Divulgação/Ascom-PCBA

Quatro mulheres e um homem foram presos nesta quarta-feira, 20, durante a Operação Credinimigo, que investiga um esquema de fraudes envolvendo concessão irregular de empréstimos nas cidades de Juazeiro e Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, além de Petrolina, em Pernambuco.

Segundo as investigações, o grupo atuava captando vítimas para contratos de microcrédito fraudulentos. Após a liberação dos valores, os suspeitos desviavam grande parte do dinheiro e repassavam apenas uma pequena parcela aos beneficiários.

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A polícia aponta ainda que os investigados utilizavam contas bancárias abertas de forma irregular e empresas de fachada para movimentar os recursos obtidos nos empréstimos.

Suspeitos

Uma das suspeitas presas trabalhava em uma empresa correspondente bancária autorizada e, de acordo com as apurações, aproveitava o acesso ao sistema de crédito para realizar operações fraudulentas em nome das vítimas. Ela é apontada como líder do grupo criminoso e foi presa em Juazeiro.

Os demais envolvidos seriam responsáveis pela:

  • captação de clientes;
  • e falsa intermediação dos empréstimos.

Uma mulher foi localizada em Petrolina, enquanto os outros suspeitos foram presos em Senhor do Bonfim.

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Prejuízo

As investigações indicam que ao menos 100 pessoas foram prejudicadas pelo esquema, que teria causado prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.

Durante a operação, equipes policiais também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. Entre os bens apreendidos estão seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e um imóvel estimado em R$ 500 mil.

Os suspeitos são investigados por furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Tags

estelionato juazeiro Operação policial petrolina

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