Aluno ataca três colegas com canivete em universidade federal

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Um estudante da Universidade Federal Fluminense (UFF) feriu três colegas com um canivete após uma discussão envolvendo a realização de um trabalho em grupo, na última terça-feira, 19. O caso ocorreu entre alunos do segundo semestre do curso de Cinema, no Rio de Janeiro.

Segundo informações, o desentendimento começou quando o estudante tentou apresentar o trabalho sem o consenso dos demais integrantes da equipe. Após o término da aula, houve uma nova discussão que evoluiu para agressões. Nesse momento, o aluno utilizou uma arma branca e atingiu três colegas, que ficaram feridos.

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As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Azevedo Lima. De acordo com a unidade de saúde, o estado delas é estável.

O suspeito não sofreu ferimentos, deixou o local após o ocorrido e, posteriormente, se apresentou espontaneamente na 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, para prestar depoimento.

Afastamento do aluno

A Universidade Federal Fluminense informou que o estudante foi afastado por tempo indeterminado e está proibido de acessar os espaços físicos da instituição. As atividades acadêmicas deverão ser realizadas por meio de modalidades alternativas de ensino, fora do ambiente presencial.

Em nota, a UFF afirmou que lamenta o ocorrido e declarou repúdio ao episódio. A instituição informou ainda que reforçou a segurança no campus após o caso e está ampliando medidas de vigilância e prevenção.

A universidade disse também que colabora com as investigações da Polícia Civil, destacando que o episódio ocorreu nas proximidades do Instituto de Artes e Comunicação Social (Iacs), em Niterói.