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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem ataca policiais com facão durante cumprimento de mandado na Bahia

O investigado foi autuado por tentativa de homicídio

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem ataca policiais com facão durante cumprimento de mandado na Bahia
Foto: Divulgação | Polícia Civil de Alagoas

Um homem, de 33 anos, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio após atacar policiais civis com um facão nesta terça-feira, 19, em um imóvel, no centro de Juazeiro. O suspeito avançou contra os servidores em posse de um facão durante cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão.

A ação policial foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Juazeiro), que já investigavam o homem prática de diversos furtos cometidos naquele município. Durante a diligência, o suspeito, que foi localizado no endereço vinculado a ele, surgiu de forma repentina em estado de intensa alteração comportamental, portando uma arma branca.

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Ação de contenção

Mesmo sendo alertado e desobedecendo às ordens legais para largar o instrumento, o suspeito avançou contra os policiais civis, que utilizaram de força para neutralizar a investida. Após cessada a agressão, a equipe realizou a contenção do conduzido e o encaminhou para uma unidade de saúde.

O investigado foi conduzido à unidade policial após o atendimento, onde foi formalmente autuado em flagrante, em tese, pela prática do crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função. O mandado de prisão também foi cumprido e ele segue custodiado, à disposição da Justiça.

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Tags

ataque a policiais facão juazeiro

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