Homem ataca policiais com facão durante cumprimento de mandado na Bahia

Um homem, de 33 anos, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio após atacar policiais civis com um facão nesta terça-feira, 19, em um imóvel, no centro de Juazeiro. O suspeito avançou contra os servidores em posse de um facão durante cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão.

A ação policial foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Juazeiro), que já investigavam o homem prática de diversos furtos cometidos naquele município. Durante a diligência, o suspeito, que foi localizado no endereço vinculado a ele, surgiu de forma repentina em estado de intensa alteração comportamental, portando uma arma branca.

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Ação de contenção

Mesmo sendo alertado e desobedecendo às ordens legais para largar o instrumento, o suspeito avançou contra os policiais civis, que utilizaram de força para neutralizar a investida. Após cessada a agressão, a equipe realizou a contenção do conduzido e o encaminhou para uma unidade de saúde.

O investigado foi conduzido à unidade policial após o atendimento, onde foi formalmente autuado em flagrante, em tese, pela prática do crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função. O mandado de prisão também foi cumprido e ele segue custodiado, à disposição da Justiça.