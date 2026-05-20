TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Homem ataca policiais com facão durante cumprimento de mandado na Bahia
O investigado foi autuado por tentativa de homicídio
Um homem, de 33 anos, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio após atacar policiais civis com um facão nesta terça-feira, 19, em um imóvel, no centro de Juazeiro. O suspeito avançou contra os servidores em posse de um facão durante cumprimento de um mandado de prisão e de busca e apreensão.
A ação policial foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Juazeiro), que já investigavam o homem prática de diversos furtos cometidos naquele município. Durante a diligência, o suspeito, que foi localizado no endereço vinculado a ele, surgiu de forma repentina em estado de intensa alteração comportamental, portando uma arma branca.
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Ação de contenção
Mesmo sendo alertado e desobedecendo às ordens legais para largar o instrumento, o suspeito avançou contra os policiais civis, que utilizaram de força para neutralizar a investida. Após cessada a agressão, a equipe realizou a contenção do conduzido e o encaminhou para uma unidade de saúde.
O investigado foi conduzido à unidade policial após o atendimento, onde foi formalmente autuado em flagrante, em tese, pela prática do crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função. O mandado de prisão também foi cumprido e ele segue custodiado, à disposição da Justiça.