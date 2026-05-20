HOME > POLÍCIA

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é preso após atirar na companheira e tentar fugir de hospital na Bahia

Suspeito tentou contar outra versão, porém acabou confessando

Leilane Teixeira
Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem suspeito de atirar na companheira, em Gandu, no sul da Bahia, foi preso nesta terça-feira, 19. O crime foi descoberto depois que ele levou a vítima para dar socorro em um hospital do município.

Inicialmente, segundo a polícia, o suspeito tentou contar outra versão, porém acabou confessando que ele mesmo disparou com uma arma, descartada logo depois em um rio.

Tentativa de fuga

Depois de ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, o homem tentou fugir da unidade de saúde e chegou a lutar com policiais militares, mas foi contido e encaminhado para delegacia, onde segue à disposição da Justiça.

Ainda conforme a PM, após ser atendida no hospital, a mulher recebeu alta e, acompanhada por familiares, compareceu na unidade policial para prestar depoimento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

gandu prisão Tentativa de Feminicídio violência contra mulher

