Cidade turística da Bahia vira cenário de operação com morte e prisões

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Uma operação realizada nesta quarta-feira, 20, no sul da Bahia terminou com um suspeito morto, duas pessoas presas e apreensões de drogas, arma e veículos. A ação faz parte da segunda etapa da Operação Midas, conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Ilhéus.

De acordo com os investigadores, o principal alvo da ofensiva era um homem apontado como integrante de uma organização criminosa investigada por envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comércio clandestino de armas. Ele estava foragido desde a primeira fase da operação, realizada em março deste ano.

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As equipes policiais cumpriram mandados na cidade de Itacaré e, durante as diligências, localizaram o suspeito em uma área de mata. Conforme a FICCO, houve resistência à abordagem e troca de tiros. O homem foi atingido, levado para uma unidade de saúde, mas morreu após dar entrada no hospital.

Durante a operação, duas pessoas acabaram presas em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes também recolheram porções de haxixe, entorpecentes sintéticos, aparelhos celulares, uma arma de fogo e um carro utilizado pelos investigados.

A Operação Midas teve a primeira etapa deflagrada no dia 31 de março e faz parte de uma investigação mais ampla sobre a atuação de grupos criminosos na região sul do estado. Segundo a força-tarefa, o objetivo agora é aprofundar as apurações, identificar outros suspeitos e enfraquecer financeiramente a organização.

A FICCO de Ilhéus reúne integrantes da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal da Bahia e Secretaria da Segurança Pública da Bahia.