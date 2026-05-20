Justiça afasta médicos investigados por complicações em mutirão oftalmológico em Salvador

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A Justiça determinou o afastamento de três médicos investigados por suspeitas de irregularidades durante um mutirão de cirurgias oftalmológicas realizado em Salvador. A decisão foi cumprida nesta quarta-feira, 20, durante uma operação da Polícia Civil em uma unidade hospitalar no bairro da Federação.

A medida faz parte das investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), que apura denúncias feitas por pacientes atendidos durante os procedimentos realizados em fevereiro deste ano.

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Investigação aponta dezenas de pacientes com sequelas

Conforme a apuração policial, parte dos idosos submetidos às cirurgias apresentou complicações graves após os procedimentos. Entre os relatos registrados pela investigação estão casos de perda parcial e definitiva da visão.

Dos 138 pacientes atendidos no mutirão, ao menos 33 procuraram a polícia para denunciar problemas de saúde relacionados às cirurgias. Segundo os investigadores, pelo menos 11 pessoas perderam a visão de um dos olhos após passarem pelo procedimento de catarata.

A clínica onde os atendimentos ocorreram presta serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e permanece interditada desde março.

Polícia recolheu computadores e registros cirúrgicos

Durante o cumprimento dos mandados judiciais, equipes da Polícia Civil apreenderam materiais considerados importantes para o andamento do inquérito.

Entre os itens recolhidos estão computadores, tablet, pendrive, receitas médicas, notas fiscais e livros com registros de cirurgias, ocorrências internas e processos de esterilização de materiais utilizados na unidade.

A investigação apura suspeitas de lesão corporal culposa, além de possíveis crimes relacionados à exposição da saúde e da vida dos pacientes a riscos.

Segundo o delegado Francisco Tálisson, responsável pelo caso, a operação busca reunir provas para esclarecer como os atendimentos foram realizados e apontar eventuais responsabilidades criminais.

Todo o material apreendido será analisado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Relembre o caso

O caso começou a ser investigado após pacientes relatarem complicações graves depois de cirurgias oftalmológicas realizadas durante um mutirão em Salvador.

As denúncias partiram principalmente de idosos que passaram pelo procedimento de catarata e, dias depois, apresentaram problemas de visão. Alguns pacientes relataram perda irreversível em um dos olhos.

Após a repercussão dos casos e o avanço das investigações, a unidade de saúde acabou sendo interditada.