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Policial mata colegas com tiros na cabeça dentro de viatura após ocorrência

Vítimas foram identificadas como Yago Gomes Pereira e Denivaldo Jardel Lira Moraes

Victoria Isabel
Por
Motivação do crime ainda não foi divulgada
Motivação do crime ainda não foi divulgada - Foto: iStock

Um policial civil identificado como Gildate Goes, de 61 anos, foi preso suspeito de matar dois colegas de corporação dentro de uma viatura na madrugada desta quarta-feira, 20, em Delmiro Gouveia. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

As vítimas foram identificadas como Yago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos, natural de Pernambuco. Segundo a polícia, ambos foram atingidos por tiros na cabeça.

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Os policiais retornavam de uma ocorrência quando Gildate, que estaria no banco traseiro da viatura, teria sofrido um surto e atirado contra os colegas. As informações são da TV Asa Branca Alagoas.

O crime aconteceu na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e do Samu foram acionadas, mas as vítimas já estavam sem vida quando o socorro chegou ao local.

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Após o crime, o suspeito foi localizado e preso em casa. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, ele apresentava falas desconexas no momento da prisão.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) realizarão a perícia no local e na viatura utilizada pelos policiais.

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