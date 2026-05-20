Policial militar e três suspeitos são presos por homicídio em Camaçari

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Um policial militar da reserva foi preso preventivamente por homicídio, na manhã desta quarta-feira, 20, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além desse crime, outros três suspeitos também foram autuados durante a ação por estupro, tráfico de armas e roubo.

As prisões ocorreram em âmbito da Operação Protetor Divisas, deflagrada pela Polícia Civil, e têm como objetivo retirar os alvos do convívio social.

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Durante a ação, os policiais civis localizaram um revólver calibre .38 na posse de um dos investigados. Em razão da apreensão do armamento, o alvo também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Investigações continuam

Os suspeitos foram apresentados em uma unidade policial e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam com o objetivo de promover a repressão qualificada aos grupos criminosos envolvidos em crimes violentos naquela região.

As diligências foram realizadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (CRCI), além do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM). A ação também contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

Outros quatro PMs foram presos na Bahia nesta quarta

Já no Extremo Sul da Bahia, no mesmo período, acontecia a Operação Disclosure. Na ocasião, quatro policiais militares foram presos pelo desaparecimento de dois jovens.

As vítimas, João Vitor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18, foram vistas pela última vez no dia 9 de novembro de 2025.

As investigações, que contaram com quebra de sigilos telefônico e telemático (dados digitais como e-mails, mensagens, histórico de navegação e dados armazenados na nuvem), apontaram que os PMs estariam envolvidos com o desaparecimento.