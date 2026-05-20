OPERAÇÃO DISCLOSURE
Quatro PMs são presos pelo desaparecimento de jovens na Bahia
João Vitor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18, foram vistos pela última vez em novembro de 2025
Quatro policiais militares foram presos na manhã desta quarta-feira, 20, pelo desaparecimento de dois jovens no Extremo Sul da Bahia. João Vitor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18, foram vistos pela última vez no dia 9 de novembro de 2025.
A Operação Disclosurefoi realizada no município Teixeira de Freitas, em uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícia Militar (PM). Agindo conjuntamente, os órgãos cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
As investigações, que contaram com quebra de sigilos telefônico e telemático (dados digitais como e-mails, mensagens, histórico de navegação e dados armazenados na nuvem), apontaram que os PMs estariam envolvidos com o desaparecimento.
Os agentes de segurança responderão pelos seguintes crimes:
- Homicídio qualificado;
- sequestro;
- cárcere privado.
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Saiba como aconteceu a ação criminosa
João e Fabrício saíram juntos por volta das 19h, em uma motocicleta alugada. Foram abordados, às 22h26min, por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo, última vez que foram vistos.
Dados de geolocalização obtidos durante as investigações indicam que a motocicleta utilizada pelos jovens permaneceu entre 22h35 de 9 de novembro de 2025, e 1h13 do dia 10, em um galpão abandonado localizado nas proximidades da Avenida São Paulo, naquele município.
Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de três viaturas em posse dos investigados no local durante o mesmo período. Após esse momento, não houve novos registros da movimentação das vítimas.
A moto foi abandonada nas margens da BR101, na Estrada de Vila Maria.
Operação Disclosure
O nome da operação faz referência à ideia de revelação e divulgação, simbolizando o objetivo central da ação, que é esclarecer os fatos e localizar as vítimas.
As investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e aprofundar a apuração sobre os demais fatos relacionados ao caso.