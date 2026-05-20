Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

"Demos sorte", diz representante da Integra após ônibus alvejado no complexo do Nordeste

Ônibus devem retomar serviço ainda na manhã desta quarta-feira, 20

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Ônibus atingido a tiros no Vale das Pedrinhas
Ônibus atingido a tiros no Vale das Pedrinhas - Foto: Reprodução

Um ônibus que fazia a linha 0719 Vale das Pedrinhas X Estação BRT Pedrinhas foi atingido a tiros na noite desta terça-feira, 19. Segundo o representante da Integra, Luiz Dom, foram oito disparos no total, acertando dois jovens, um de 14 e outro de 18 anos, que segundo informações preliminares, não estavam dentro do coletivo.

Apesar do ocorrido, ele avalia que a situação poderia ser pior, pois o veículo alvejado não costuma deslocar uma grande quantidade de passageiros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Demos muita sorte ontem porque era uma linha curta e pega poucos passageiros pelo horário. Mas talvez se fosse a 0720 [Vale das Pedrinhas x Ribeira x Vila Ruy Barbosa], que pega uma grande quantidade de passageiros, talvez estávamos dando uma entrevista sobre uma tragédia. O primeiro disparo pegou numa cadeira, e se esse ônibus estivesse cheio, pegaria em algum passageiro, pegaria em algum morador", disse em entrevista à Rádio Sociedade, na manhã desta quarta-feira, 20.

Veja veículo atingido:

Leia Também:

OPERAÇÃO JUNCO

Dez integrantes do BDM são presos em operação contra tráfico no Subúrbio
Dez integrantes do BDM são presos em operação contra tráfico no Subúrbio imagem

11ª FASE DA OPERAÇÃO MUTE

Operação mira celulares em presídios da Bahia e tenta frear atuação de facções
Operação mira celulares em presídios da Bahia e tenta frear atuação de facções imagem

MOMENTOS DE TENSÃO

Ônibus param de circular no Vale das Pedrinhas após coletivo ser crivado de balas
Ônibus param de circular no Vale das Pedrinhas após coletivo ser crivado de balas imagem

Ônibus suspensos

Com a situação, a circulação de ônibus foi suspensa no final de linha do Vale das Pedrinhas.

"A Semob informa que o atendimento de transporte foi suspenso na região do Vale das Pedrinhas, na noite desta terça-feira, 19, após um ônibus que fazia a linha 0319 - Est. BRT Pedrinhas x Vale das Pedrinhas ser atingido por disparos de arma de fogo", disse a Semob.

Segundo Luiz Dom, apesar da reclamação de passageiros por terem o deslocamento dificultado, a medida é necessária em prol da segurança dos rodoviários e passageiros.

"Como tiramos esse ônibus, muitas vezes a população reclama, mas eu sempre penso nisso: um ônibus no mínimo carrega duas vidas, então imagine que são várias vidas dentro desse ônibus em um fogo cruzado [...] Já estamos entrando em contato com o comandante da Polícia Militar para entrar em um consenso e esses ônibus voltarem a circular.

O representante garante entender que a população não pode pagar pela violência, e diz que não é a intenção dos rodoviários tirarem os ônibus de circulação. Portanto, Dom acredita que o funcionamento dos veículos retorne ainda nesta manhã.

"Eu acredito que volta pela manhã, porque a população também está sofrendo, está padecendo. Salvador já está em clima de chuva. As pessoas que moram no final de linha têm que andar bastante. Também respeitando a Secretaria de Segurança Pública, se tem segurança, tem que tem que ter os ônibus", finalizou.

O portal A TARDE tentou contato com a Semob, para saber a previsão do retorno do serviço, bem como com o Sindicato dos Rodoviários e polícias Civil e Militar para informações sobre segurança, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Ônibus voltaram a circular

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que na manhã desta quarta-feira, 20, foi realizada uma reunião com representantes da Semob, Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), Integra e Sindicato dos Rodoviários, com o objetivo de garantir a manutenção e o restabelecimento integral do transporte público na região.

"Após alinhamentos operacionais e reforço das ações de segurança, os ônibus voltaram a realizar o deslocamento até o fim de linha do Nordeste de Amaralina. Paralelamente, o policiamento segue intensificado na localidade, com atuação de guarnições do 30º BPM, além do apoio especializado da Rondesp Atlântico e da Operação Gêmeos, ampliando a presença policial e reforçando a segurança para moradores e usuários do transporte público, para reestabelecimento total da normalidade local", disse a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

ônibus passageiros Salvador

Relacionadas

Mais lidas