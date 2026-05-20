"Demos sorte", diz representante da Integra após ônibus alvejado no complexo do Nordeste

Um ônibus que fazia a linha 0719 Vale das Pedrinhas X Estação BRT Pedrinhas foi atingido a tiros na noite desta terça-feira, 19. Segundo o representante da Integra, Luiz Dom, foram oito disparos no total, acertando dois jovens, um de 14 e outro de 18 anos, que segundo informações preliminares, não estavam dentro do coletivo.

Apesar do ocorrido, ele avalia que a situação poderia ser pior, pois o veículo alvejado não costuma deslocar uma grande quantidade de passageiros.

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"Demos muita sorte ontem porque era uma linha curta e pega poucos passageiros pelo horário. Mas talvez se fosse a 0720 [Vale das Pedrinhas x Ribeira x Vila Ruy Barbosa], que pega uma grande quantidade de passageiros, talvez estávamos dando uma entrevista sobre uma tragédia. O primeiro disparo pegou numa cadeira, e se esse ônibus estivesse cheio, pegaria em algum passageiro, pegaria em algum morador", disse em entrevista à Rádio Sociedade, na manhã desta quarta-feira, 20.

Veja veículo atingido:

Ônibus suspensos

Com a situação, a circulação de ônibus foi suspensa no final de linha do Vale das Pedrinhas.

"A Semob informa que o atendimento de transporte foi suspenso na região do Vale das Pedrinhas, na noite desta terça-feira, 19, após um ônibus que fazia a linha 0319 - Est. BRT Pedrinhas x Vale das Pedrinhas ser atingido por disparos de arma de fogo", disse a Semob.

Segundo Luiz Dom, apesar da reclamação de passageiros por terem o deslocamento dificultado, a medida é necessária em prol da segurança dos rodoviários e passageiros.

"Como tiramos esse ônibus, muitas vezes a população reclama, mas eu sempre penso nisso: um ônibus no mínimo carrega duas vidas, então imagine que são várias vidas dentro desse ônibus em um fogo cruzado [...] Já estamos entrando em contato com o comandante da Polícia Militar para entrar em um consenso e esses ônibus voltarem a circular.

O representante garante entender que a população não pode pagar pela violência, e diz que não é a intenção dos rodoviários tirarem os ônibus de circulação. Portanto, Dom acredita que o funcionamento dos veículos retorne ainda nesta manhã.

"Eu acredito que volta pela manhã, porque a população também está sofrendo, está padecendo. Salvador já está em clima de chuva. As pessoas que moram no final de linha têm que andar bastante. Também respeitando a Secretaria de Segurança Pública, se tem segurança, tem que tem que ter os ônibus", finalizou.

O portal A TARDE tentou contato com a Semob, para saber a previsão do retorno do serviço, bem como com o Sindicato dos Rodoviários e polícias Civil e Militar para informações sobre segurança, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Ônibus voltaram a circular

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que na manhã desta quarta-feira, 20, foi realizada uma reunião com representantes da Semob, Superintendência do Trânsito de Salvador (Transalvador), Integra e Sindicato dos Rodoviários, com o objetivo de garantir a manutenção e o restabelecimento integral do transporte público na região.

"Após alinhamentos operacionais e reforço das ações de segurança, os ônibus voltaram a realizar o deslocamento até o fim de linha do Nordeste de Amaralina. Paralelamente, o policiamento segue intensificado na localidade, com atuação de guarnições do 30º BPM, além do apoio especializado da Rondesp Atlântico e da Operação Gêmeos, ampliando a presença policial e reforçando a segurança para moradores e usuários do transporte público, para reestabelecimento total da normalidade local", disse a nota.