Dez integrantes do BDM são presos em operação contra tráfico no Subúrbio

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Dez mandados de prisão e 16 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 20, durante a Operação Junco. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e outros crimes no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Conforme apurado pelo Massa!, os suspeitos são integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).



De acordo com a PC, oito investigados foram presos em Salvador, nos bairros de Plataforma e Massaranduba. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos nos municípios de Simões Filho e Senhor do Bonfim, contra investigados que estavam foragidos da capital e foram localizados no interior do estado.

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Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

Atuação do grupo criminoso

As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma organizada no comércio ilegal de drogas, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo distribuição, armazenamento e movimentação de valores ligados à atividade criminosa.

Além disso, os alvos também são investigados por possível envolvimento com comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a vida.

Na capital baiana, são cumpridos mandados judiciais em bairros como Plataforma, Itacaranha, Massaranduba e Cosme de Farias, além dos municípios de Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Cairu e Senhor do Bonfim.

A Operação Junco é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).