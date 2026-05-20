Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

OPERAÇÃO JUNCO

Dez integrantes do BDM são presos em operação contra tráfico no Subúrbio

Buscas ocorrem na manhã desta quarta, 20, no âmbito da Operação Junco

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Polícia Civil da Bahia realiza Operação Junco
Polícia Civil da Bahia realiza Operação Junco - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Dez mandados de prisão e 16 de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 20, durante a Operação Junco. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e outros crimes no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Conforme apurado pelo Massa!, os suspeitos são integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com a PC, oito investigados foram presos em Salvador, nos bairros de Plataforma e Massaranduba. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos nos municípios de Simões Filho e Senhor do Bonfim, contra investigados que estavam foragidos da capital e foram localizados no interior do estado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que irão subsidiar o aprofundamento das investigações.

Atuação do grupo criminoso

As investigações apontam que os suspeitos atuavam de forma organizada no comércio ilegal de drogas, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo distribuição, armazenamento e movimentação de valores ligados à atividade criminosa.

Além disso, os alvos também são investigados por possível envolvimento com comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a vida.

Leia Também:

MALHA FECHADA

Suspeito morre e quatro são presos por suspeita de homicídios e tráfico na Bahia
Suspeito morre e quatro são presos por suspeita de homicídios e tráfico na Bahia imagem

TRÁFICO INTERESTADUAL

Mais de 370 pássaros são resgatados em ação contra tráfico na Bahia
Mais de 370 pássaros são resgatados em ação contra tráfico na Bahia imagem

VULGO "EUROPEU"

Líder do tráfico no Subúrbio de Salvador e aliado ao PCC é solto pela Justiça
Líder do tráfico no Subúrbio de Salvador e aliado ao PCC é solto pela Justiça imagem

Na capital baiana, são cumpridos mandados judiciais em bairros como Plataforma, Itacaranha, Massaranduba e Cosme de Farias, além dos municípios de Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Cairu e Senhor do Bonfim.

A Operação Junco é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas