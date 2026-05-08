Líder do tráfico no Subúrbio de Salvador e aliado ao PCC é solto pela Justiça

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A Justiça soltou Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido como “Europeu”, apontado pela polícia como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Subúrbio Ferroviário de Salvador e suspeito de ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), nesta sexta-feira, 8.

Segundo o documento, no qual o Portal A TARDE teve acesso, a soltura foi determinada pela Justiça da Bahia, por meio de decisão do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, assinada pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira. Apesar de deixar a prisão, trata-se de uma liberdade provisória.

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“Europeu” havia sido preso em 12 de dezembro do ano passado, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, equipes policiais apreenderam cerca de R$ 100 mil em espécie e um carro de luxo.

Conforme as investigações, ele teria chegado recentemente de São Paulo, onde manteria contato com integrantes do PCC para aquisição de drogas vindas do Paraguai. Os entorpecentes seriam distribuídos principalmente na região de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

Ainda de acordo com a polícia, Edivan é investigado por crimes como tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. Ele estava custodiado no sistema prisional paulista antes da decisão judicial que autorizou sua soltura.

Medidas cautelares

Edivan deverá cumprir uma série de medidas cautelares, sendo elas:

o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar parcial.

comparecer mensalmente ao Judiciário, manter endereço atualizado;

não poderá sair da comarca de Salvador sem autorização judicial;

está proibido de frequentar bares, locais de jogos de azar e consumir bebida alcoólica.

deverá permanecer recolhido em casa entre 19h e 6h durante os dias úteis, além de permanecer em prisão domiciliar aos sábados, domingos e feriados, salvo em situações de trabalho ou estudo comprovados;

o monitorado ainda não poderá se afastar mais de 50 metros da residência nos horários determinados pela Justiça.

O documento judicial alerta que qualquer descumprimento das medidas poderá provocar a revogação imediata da liberdade provisória e o retorno dele ao sistema prisional.

A decisão da Justiça também determina que o acusado compareça futuramente à sessão do Tribunal do Júri, caso o processo avance para julgamento.