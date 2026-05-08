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POLÍCIA

Torcedor do Bahia preso por produção de conteúdo de abuso infantil tem prisão revogada

Estudante havia sido preso em operação da Dercca após apreensão de celulares e arquivos suspeitos

Luan Julião
Por

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Danrley Souza Lessa
Danrley Souza Lessa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O estudante de jornalismo Danrley Souza Lessa, investigado por produção e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Salvador, vai responder ao processo em liberdade após a Justiça conceder habeas corpus em favor da defesa.

Ele havia sido preso durante uma operação da Polícia Civil realizada no bairro de Brotas, no contexto de uma investigação conduzida pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

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Na ação, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado e recolheram celulares e outros dispositivos eletrônicos que foram encaminhados para perícia técnica.

Investigação aponta suspeita de aliciamento de adolescentes

Segundo a Polícia Civil, Danrley é investigado por supostamente utilizar redes sociais para abordar adolescentes entre 14 e 17 anos. A apuração indica que ele oferecia valores em troca de fotos e vídeos com conteúdo íntimo envolvendo menores.

As investigações começaram após denúncias encaminhadas à Dercca. Ao longo do trabalho policial, pelo menos quatro vítimas foram identificadas e ouvidas.

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De acordo com os investigadores, o suspeito utilizava sua atuação como fotógrafo e a circulação em ambientes ligados ao esporte para se aproximar dos adolescentes.

Prisão havia sido convertida em preventiva

Após a prisão em flagrante, a Justiça havia convertido a detenção de Danrley Souza Lessa em prisão preventiva. A decisão considerou a gravidade das suspeitas e a necessidade de preservar a investigação.

Com a concessão do habeas corpus, ele deixa o sistema prisional, mas continua respondendo ao processo e segue à disposição da Justiça.

Perícia e investigação continuam

Mesmo com a soltura, a investigação segue em andamento. Os aparelhos eletrônicos apreendidos na operação ainda estão sendo periciados, e o objetivo é identificar possíveis novas vítimas, conversas e outros elementos relacionados ao caso.

A Polícia Civil também não descarta que novas denúncias possam surgir após a repercussão do caso em Salvador.

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Tags:

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