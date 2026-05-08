Serial killer suspeito de matar moradores de rua na Bahia e ES é preso

Entre novembro de 2025 e abril deste ano, uma sequência de mortes de pessoas em situação de rua passou a ser investigada pela polícia da Bahia e do Espírito Santo. No centro das investigações está Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos, apontado como suspeito de cometer sete homicídios nos dois estados. Segundo a polícia, ele também vivia em situação de rua e convivia diariamente com as vítimas.

De acordo com o delegado Ricardo Amaral, coordenador da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, os crimes teriam sido motivados por conflitos banais do cotidiano, como desentendimentos envolvendo dinheiro e cigarros. Após as discussões, o suspeito passava a agir de forma violenta contra os colegas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Crimes registrados em Teixeira de Freitas

A polícia atribui ao suspeito seis assassinatos ocorridos na cidade baiana:

9 de novembro de 2025 – Marilene da Ressurreição Lopes, de 42 anos, foi encontrada morta em uma área de vegetação, com ferimentos na cabeça provocados por objeto contundente;

15 de novembro de 2025 – Valdemar da Silva morreu após sofrer agressões físicas. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Costa das Baleias, mas não resistiu;

– Valdemar da Silva morreu após sofrer agressões físicas. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Costa das Baleias, mas não resistiu; 16 de fevereiro de 2026 – Jandira Luz Nascimento, de 51 anos, e Djalma Vilela Pereira, de 50, foram encontrados mortos com lesões na cabeça causadas por instrumento contundente;

– Jandira Luz Nascimento, de 51 anos, e Djalma Vilela Pereira, de 50, foram encontrados mortos com lesões na cabeça causadas por instrumento contundente; 2 de abril de 2026 – Um homem ainda não identificado foi localizado morto em uma área de borracharia na Avenida das Nações, com ferimentos no rosto, possivelmente provocados por um pedaço de madeira;

7 de abril de 2026 – Outro homem sem identificação foi encontrado morto em um abrigo de ponto de ônibus às margens da BR-101, também com sinais de agressão na cabeça.

Fuga e prisão no Espírito Santo

Após o último crime registrado na Bahia, Marcelo fugiu para o Espírito Santo. Ele foi preso no dia 28 de abril, em Serra, cidade da Grande Vitória localizada a 368 quilômetros de Teixeira de Freitas.

Segundo a investigação, um dia antes da prisão, o suspeito atacou outro homem em situação de rua enquanto a vítima dormia. A agressão foi registrada por câmeras de segurança e mostra Marcelo usando uma placa de concreto para atingir a cabeça do homem.

A vítima foi socorrida e ficou internada durante uma semana, mas morreu na terça-feira, 5. A Polícia Civil informou que Marcelo Campos de Jesus deverá ser transferido para a Bahia nos próximos dias.