Clínicas de bronzeamento são interditadas por uso de máquinas proibidas pela Anvisa

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A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) cumpriu, nesta sexta-feira, 8, seis mandados judiciais em clínicas de estética diferentes de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), que também serviam como espaços de bronzeamento artificial e utilizavam máquinas proibidas pela Anvisa(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Máquinas ilegais e riscos à saúde

Segundo a PC, nos locais vistoriados pela operação, em cinco deles foram localizadas máquinas de bronzeamento ilegal, que podem ser prejudiciais à saúde e causar câncer de pele.

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O inquérito instaurado pela Decon (Delegacia de Defesa do Consumidor) investiga a ação ilegal, expondo pessoas a riscos, podendo comprometer e lesionar a pele dos consumidores.

Interdição de clínica | Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Somado a isso, a Decon ainda alega a existência de uma suposta publicidade enganosa quanto a venda ou garantia de um serviço, ou ainda promessa de resultados que não são alcançados.

Produtos apreendidos e espaços interditados

De acordo com a PC, foram apreendidos equipamentos de radiação UV, além de produtos sem registro, vencidos, adulterados e sem autorização para comercialização no país.

“Todos os estabelecimentos comerciais, quatro localizados em Salvador e dois em Lauro de Freitas, foram interditados por servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), por exercerem atividade comercial sem a devida licença de funcionamento”, informou a corporação em nota.

Pessoas conduzidas e prisão em flagrante

Três responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à unidade especializada, onde foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

Uma pessoa também foi presa em flagrante pelo crime de comercialização de medicamento adulterado sem autorização.