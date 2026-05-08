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OPERAÇÃO MERCADO SEGURO

Idosos usavam barraca para tráfico de drogas no entorno de Mercado Modelo

Dupla comercializava crack e cocaína na ragião do Comércio

Gustavo Zambianco, Victoria Isabel e Bruno Dias
Por Gustavo Zambianco, Victoria Isabel e Bruno Dias
| Atualizada em

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Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador
Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador - Foto: Lucas Moura / Secom

Dois idosos foram presos em flagrante nesta sexta-feira, 8, durante desdobramentos da Operação Mercado Seguro, realizada no bairro do Comércio e nas imediações do Mercado Modelo, em Salvador.

Segundo a investigação, um dos suspeitos, de 72 anos, utilizava uma barraca irregular na região para disfarçar a venda de drogas. De acordo com a Polícia Civil, ele se apresentava como vendedor ambulante enquanto comercializava crack e cocaína durante o dia. Ele estsva sendo monitorado há cerca de um mês.

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Após a prisão em flagrante por tráfico de drogas, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Polícia Militar cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No imóvel, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, aparelho celular e materiais que podem auxiliar nas investigações.

Segundo idoso preso

Durante a operação, outro homem, de 64 anos, também foi preso em flagrante nas proximidades do Mercado Modelo. Investigado por associação para o tráfico, ele estava com mais de R$ 2 mil em espécie. Conforme a polícia, os dois atuavam juntos na comercialização de drogas na região turística da capital baiana.

Ainda segundo a Polícia Civil, ambos os suspeitos possuem antecedentes por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo criminoso na região.

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De acordo com informações apuradas pelo Massa!, os idosos foram identificados como Antônio Luis, conhecido como “Vovô”, de 72 anos, e Antonio Miranda Santos, o “Jamaica”, de 64. Segundo as investigações, a dupla atuava há mais de 20 anos na região do Comércio realizando a venda de drogas e já havia sido presa anteriormente no mesmo local.

O que diz a polícia

Em entrevista coletiva no final desta manhã, o major da Polícia Militar Alexandro Carvalho afirmou que os suspeitos eram monitorados há anos pelas equipes de inteligência da 16ª CIPM. Segundo ele, a polícia já havia identificado a movimentação relacionada ao tráfico de drogas na região.

Alexandro Carvalho e Saulo Andrade
Alexandro Carvalho e Saulo Andrade | Foto: Bruno Dias/portal Massa!

Já o delegado do Denarc, Saulo Andrade, explicou que os investigados simulavam trabalhar como vendedores ambulantes para disfarçar a comercialização dos entorpecentes. De acordo com ele, a dupla utilizava isopor, cocos, guarda-sol e outros objetos para montar a falsa estrutura de comércio.

“Também vendiam drogas para pessoas que estavam em passeio. Os barcos encostavam em uma região próxima ao mar, os ocupantes adquiriam drogas e saíam para fazer turismo na Baía de Todos-os-Santos.”

Operação Mercado Seguro

As prisões aconteceu em decorrência da Operação Mercado Seguro, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), em atuação integrada com a Polícia Militar. A ação contou com uso de drones, tecnologia de monitoramento e trabalho de inteligência.

Após a prisão do idoso, equipes ainda cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos seguintes bairros:

  • Imbuí;
  • Bonfim;
  • Boca do Rio;
  • Jardim Santo Inácio;
  • Um endereço na Ilha de Itaparica.

A operação segue em andamento, com o objetivo de identificar toda a cadeia criminosa e responsabilizar os envolvidos.

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Tags:

idosos Polícia Civil tráfico de drogas

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