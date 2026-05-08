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POLÍCIA

Goleiro Bruno é preso no RJ após dois meses foragido da Justiça

Condenado pelo caso Eliza Samudio, Bruno foi preso após viagem sem autorização

Victoria Isabel
Por

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Goleiro Bruno
Goleiro Bruno - Foto: Renata Caldeira/TJMG

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite desta quinta-feira, 7, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após passar cerca de dois meses foragido da Justiça.

A captura ocorreu em uma ação conjunta dos setores de inteligência das polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Segundo a PM, Bruno foi localizado no bairro Porto da Aldeia, não resistiu à prisão e colaborou com os agentes.

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Viagem sem autorização judicial

Informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indicam que o ex-atleta teria deixado o estado do Rio de Janeiro e viajado para o Acre no dia 15 de fevereiro para atuar pelo Vasco-AC. A mudança de estado, porém, não teria autorização judicial, o que viola as condições impostas pela Justiça.

Bruno cumpre pena pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, crime ocorrido em 2010 e que teve grande repercussão no país. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, além de ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

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Segundo as investigações, Eliza foi morta após cobrar judicialmente o reconhecimento da paternidade do filho que teve com o ex-jogador. O menino, Bruninho Samudio, atualmente atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo de Futebol e Regatas.

Histórico da pena

O ex-goleiro permaneceu preso em regime fechado entre 2010 e 2019. Após esse período, conseguiu progressão para o regime semiaberto e, anos depois, passou a cumprir a pena em liberdade condicional, benefício concedido em 2023.

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Tags:

Eliza Samudio Goleiro Bruno Mandado de prisão

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